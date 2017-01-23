Автор петиции против засилья Примадонны и ее свиты в новогодних эфирах Вадим Манукян снова раздосадован. Обидчик Пугачевой нашел ложь в ее словах о заказчике травли.

Автор петиции негодует из-за недавнего интервью Аллы Борисовны. Проигнорировав сотни тысяч россиян, подписавших петицию против нее, исполнительница заявила, что травля – дело рук ее личных врагов, которым невыгодно, чтобы она вернулась на сцену. Якобы Примадонна даже знает имя того, кто вовлек ее в скандал.

Разоблачать заказчика Пугачева пока не стала, отметив, что до петиций ей нет никого дела. "Прекрасно знаете, что это – заказуха", – сказала певица, отвечая на вопрос съемочной группы программы "Ты – не поверишь".

Вадим Манукян, который ранее извинился перед легендой эстрады, тем самым дав задний ход, пришел в негодование от такой несправедливости. Гневное сообщение, адресованное Пугачевой, мужчина опубликовал в Facebook.

"Открытое письмо! Алла Борисовна! Так кто же этот "серый кардинал", который стоит за всей историей? Кто этот коварный человек, который целенаправленно пытался не позволить Вам возобновить свою концертную деятельность и даже пошел на то, чтобы мне заказать 2 января всю эту историю? Мне, и сотням тысяч россиян, которые как один говорят о том, что почему то за это ничего не получили – очень не терпится услышать Вашу версию!" – возмущается Вадим.

Дело в том, что новогодний эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова вызвал массовую волну критики как от публичных культурных деятелей, так и простых телезрителей. Нельзя списывать со счетов сотни тысяч недовольных телезрителей.

На этот факт указал Примадонне и ее оппонент. "А может все-таки примете за основу версию о том, что уж как минимум сотни тысяч россиян, среди которых есть и Ваши давние поклонники, просто реально остались недовольны происходившим за новогодним столом на 1 канале в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года и просто решили об этом высказаться! Для этого разве нужно ждать, когда кто-то сделает соответствующий заказ и переведет всем деньги? – спросил у певицы Манукян. – Ох и недооцениваете же Вы российский народ! Он конечно долготерпивый, но если однажды увидит, что пропасть между ним и "небожителями" из артистической среды становится просто неприличной, то его уже в гневных речах не остановить! Причем совершенно бесплатно!"

Вадим утверждает, что слова про заказчика травли не имеют ничего общего с действительностью. "В данном случае теории заговора не было, можете поверить мне на слово! Да! Именно такая лавина гнева людского получается, когда заказухи и в помине не было и я прекрасно понимаю, что для Артистов – это реально громкий звоночек! Думаю, что это прекрасно понимаете и Вы! Вам и всем Артистам желаю после возобновления туров в 2017 году сделать для своих поклонников по всей России какие то приятные акции, ведь они приносят Вам порой свои последние деньги, чтобы только послушать Ваши песни!" – резюмировал автор петиции, наделавшей много шума.

К слову, обругавший новогодние огоньки Максим Фадеев нашел выход из конфликтной ситуации. Знаменитый продюсер предложил россиянам способ избавить себя от надоевших звезд эстрады. Для этого он и его команда создадут интерактивный сайт. "Голосование будет по каждой кандидатуре. И мы уже начали сейчас вести переговоры с федеральными каналами. Два из них уже согласились на эту историю. Им это уже очень интересно. Так что мы сами создадим с вами нашу новогоднюю историю и сами будем потом на это смотреть", – решительно настроен на борьбу с безвкусицей и пошлостью Фадеев.

Примечательно, что Константин Эрнст в онлайн-шоу "ОК на связи!" оправдался за провальные эфиры тем, что "системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+", которые по-прежнему любят Пугачеву и других ветеранов эстрады и ничего не хотят менять. А молодежь якобы телевизор в новогоднюю ночь не смотрит вовсе, потому что гуляет и празднует.

