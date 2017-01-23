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Пугачевой нашли похабную замену

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press\ Zamir Usmanov
Известная певица Лика Стар предложила неожиданную кандидатуру на пост главной звезды новогодних огоньков вместо оскандалившейся Аллы Пугачевой. По мнению звезды 90-х, раскрепощенная Мадонна утрет нос Примадонне и ее свите.
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Пугачевой не раз доставалось от чопорных россиян за излишне короткие бесформенные балахоны, обнажавшие ее стройные ноги. Возможная преемница легендарной артистки – 58-летняя Мадонна – своими "голыми" нарядами и вовсе может довести пенсионерок до инфаркта.

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Однако Лика Стар считает, что иностранная икона поп-музыки сможет встряхнуть отечественное болото шоу-бизнеса, в котором варятся одни и те же герои, надоевшие возмущенным телезрителям хуже горькой редьки. Сотни тысяч россиян даже подписали петицию против "засилья Примадонны и ее свиты" в эфире федеральных каналов. Судя по тексту документа, Алла и ее друзья испортили россиянам настроение в новогоднюю ночь.

Пока Константин Эрнст оправдывается за новогодний эфир неизменно высокими рейтингами, а продюсер Максим Фадеев готовит альтернативный огонек, который будет сформирован по результатам зрительского голосования, звезды ищут Пугачевой срочную замену.

Звезда 90-х Лика Стар предложила выпустить в российский новогодний эфир не Примадонну, а Мадонну. Последняя, к слову, считается одной из самых скандальных и похабных западных артисток. Она часто эпатирует публику нецензурной бранью, регулярными обнажениями и прочими провокациями. Зато с Мадонной в праздничную ночь будет непременно весело и нескучно.

Лика опубликовала в Facebook ссылку на материал, в котором говорится о том, что иностранная звезда обматерила в прямом эфире нового президента США Дональда Трампа. Она всячески поддерживала соперницу бизнесмена Хиллари Клинтон, но бесполезно.

Tonight's Unapologetic Bitch was Unapolgetic�������� thank you Amsterdam��. ❤️#rebelhearttour

Фото опубликовано Madonna (@madonna)

"Оргия сорвалась – подумала Мадонна, пора за революцию браться.😂😂😂 – высмеяла легенду эстрады, объявившую себя флагманом революции, в своем микроблоге Стар. – Может она возглавит и у нас Марш – "Голубой огонек" против старого формата? А что она реально аудитория тем кому за 45+".

Stop Hate. Stop Violence. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️#revolutionoflove

Фото опубликовано Madonna (@madonna)

Подписчики Лики принялись критиковать престарелую исполнительницу, своим лихим поведением возмущающую общественность. "Вот смешно все это..... А кто это? Напойте хоть несколько приятных мелодий из ее репертуара)))))...... Кроме бониты, тридцатилетней давности на слуху ничего..... )))", "По последним событиям, видно, что ей уже пора завести котиков и перестать думать о сексе", – глумятся комментаторы.

Другие припомнили Мадонне ее неуместные сценические наряды. "А че она не в костюме вагинки?)", "Да она ужасна!😣", "Даааааа уж! Мадонна Ивановна что то совсем распоясалась 🙈", – пишут шокированные поведением звезды пользователи Сети.

 Напомним, во время выступления на массовой акции протеста в Вашингтоне Мадонна дважды матом обругала президента США Дональда Трампа. "Потребовался этот ужасающий момент темноты, чтобы разбудить США", – сказала исполнительница пришедшим на "Марш женщин", добавив нецензурное выражение. Аналогичным оборотом артистка "послала" Трампа, отметив, что раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом.

Автор: Елена Алешина23 января 2017, 13:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провокационные образы Мадонны

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