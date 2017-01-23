Dni.Ru узнали, когда скандально известная телестройка любви будет закрыта
Пугачевой нашли похабную замену
Пугачевой не раз доставалось от чопорных россиян за излишне короткие бесформенные балахоны, обнажавшие ее стройные ноги. Возможная преемница легендарной артистки – 58-летняя Мадонна – своими "голыми" нарядами и вовсе может довести пенсионерок до инфаркта.
Однако Лика Стар считает, что иностранная икона поп-музыки сможет встряхнуть отечественное болото шоу-бизнеса, в котором варятся одни и те же герои, надоевшие возмущенным телезрителям хуже горькой редьки. Сотни тысяч россиян даже подписали петицию против "засилья Примадонны и ее свиты" в эфире федеральных каналов. Судя по тексту документа, Алла и ее друзья испортили россиянам настроение в новогоднюю ночь.
Пока Константин Эрнст оправдывается за новогодний эфир неизменно высокими рейтингами, а продюсер Максим Фадеев готовит альтернативный огонек, который будет сформирован по результатам зрительского голосования, звезды ищут Пугачевой срочную замену.
Звезда 90-х Лика Стар предложила выпустить в российский новогодний эфир не Примадонну, а Мадонну. Последняя, к слову, считается одной из самых скандальных и похабных западных артисток. Она часто эпатирует публику нецензурной бранью, регулярными обнажениями и прочими провокациями. Зато с Мадонной в праздничную ночь будет непременно весело и нескучно.
Лика опубликовала в Facebook ссылку на материал, в котором говорится о том, что иностранная звезда обматерила в прямом эфире нового президента США Дональда Трампа. Она всячески поддерживала соперницу бизнесмена Хиллари Клинтон, но бесполезно.
"Оргия сорвалась – подумала Мадонна, пора за революцию браться.😂😂😂 – высмеяла легенду эстрады, объявившую себя флагманом революции, в своем микроблоге Стар. – Может она возглавит и у нас Марш – "Голубой огонек" против старого формата? А что она реально аудитория тем кому за 45+".
Подписчики Лики принялись критиковать престарелую исполнительницу, своим лихим поведением возмущающую общественность. "Вот смешно все это..... А кто это? Напойте хоть несколько приятных мелодий из ее репертуара)))))...... Кроме бониты, тридцатилетней давности на слуху ничего..... )))", "По последним событиям, видно, что ей уже пора завести котиков и перестать думать о сексе", – глумятся комментаторы.
Другие припомнили Мадонне ее неуместные сценические наряды. "А че она не в костюме вагинки?)", "Да она ужасна!😣", "Даааааа уж! Мадонна Ивановна что то совсем распоясалась 🙈", – пишут шокированные поведением звезды пользователи Сети.
Напомним, во время выступления на массовой акции протеста в Вашингтоне Мадонна дважды матом обругала президента США Дональда Трампа. "Потребовался этот ужасающий момент темноты, чтобы разбудить США", – сказала исполнительница пришедшим на "Марш женщин", добавив нецензурное выражение. Аналогичным оборотом артистка "послала" Трампа, отметив, что раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом.
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