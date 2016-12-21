В скандал с Летучей вмешался Роспотребнадзор

Действия съемочной группы "Ревизорро" неожиданно заинтересовали не только поклонников этой передачи, но и органы власти. Первыми высказались по поводу необычных расследований программы в Министерстве внутреннихх дел, а подлили масла в огонь в Роспотребнадзоре.

"Сюжеты в средствах массовой информации о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с требованиями федерального законодательства являются основанием для проведения внеплановых проверок Роспотребнадзора", – гласит официальный комментарий федеральной службы по поводу скандала, в центре которого оказалась Елена Летучая и ее передача. Примечательно, что в ведомстве не полностью разделили мнение коллег из МВД.

Отметим, глава Роспотребнадзора ранее высказывалась по поводу этой передачи. По ее словам, действия журналистов позволили выявить нарушения в ходе нескольких проверок, что впоследствии привело к закрытию некоторых заведений, передает ТАСС.

Скандал разгорелся после того, как в МВД сообщили о противоправном характере действий съемочной группы "Ревизорро". "Деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной", – сообщили в ведомстве, напомнив Летучей и ее команде об особых правах журналистов.

Видео опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Ноя 28 2016 в 7:17 PST

Межтем большинство россиян считают, что журналисты должны иметь право проводить проверки в общепите. Такого мнения придерживаются 51% опрошенных "Рамблер/новости" граждан. Противоположной точки зрения придерживаются 37% респондентов: по их мнению, эти функции должен выполнять Роспотребнадзор. Еще 11% граждан считают, что можно разрешить журналистам проводить проверки лишь по предварительной заявке. В опросе приняли участие более 19 тысяч человек.

Как писали Dni.Ru, в МВД заключили, что правила оказания услуг общественного питания не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен. Таким образом, в ведомстве фактически поставили деятельность съемочной группы "Ревизорро" вне закона.

Напомним, что провокационные действия Елены Летучей и ее команды давно не дают покоя рестораторам и хозяевам гостиниц. Более того, ведущей "Ревизорро" угрожали расправой. Елена даже наняла охрану. Остается только гадать, что ждет передачу после настолько громкого скандала.

