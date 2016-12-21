Россияне требуют узаконить "Ревизорро"

Россияне не скрывают своего возмущения по поводу того, что МВД признало деятельность программы "Ревизорро" незаконной. Сообщения в поддержку ведущей шоу Елены Летучей заполонили Сеть.

Несколькими часами ранее стало известно, что МВД России посчитало действия журналистов "Ревизорро" неправомерными. В пресс-центре министерства отметили, что Летучая и ее команда не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов. Для этих целей существует Роспотребнадзор.

Россиян такие новости не порадовали. Пользователи Сети попросили узаконить "Ревизорро", так как, по мнению блогеров, Летучая оказывает неоценимую помощь населению страны. Некоторые даже предложили отправить соответствующую петицию Елене Мизулиной, как это было с разводом Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

"Дорогое МВД, деятельность Елены приносит хоть какие-то результаты, легализуйте "Ревизорро", пожалуйста, иначе кто нас защитит?", "Мне кажется, если программу закроют, то опять начнется катастрофа в кухнях", "Так если бы этот самый #Роспотребнадзор хорошо выполнял свои функции, тогда и вопросов бы не было!", "#Ревизорро все?! Хоть кто-то обращал внимание на бардак на кухнях ресторанов, а не как это роспотребнадзор и ко делают (никак)", – негодуют комментаторы и выражают надежду, что общественно-полезное детище Летучей не будет закрыто и забыто.

#Ревизорро сказали,что они не могут выполнять функции Роспотребнадзора

блин,хоть кто то пусть выполняет их функции раз сами не могут уж А?! pic.twitter.com/We2fD7TPxH — ⭐️Tina Leon⭐️ (@TinaGOLeon) 21 декабря 2016 г.

Некоторые предположили, что, перебравшись из регионов в Москву, Елена перешла дорогу какому-то влиятельному ресторатору.

Забавно,что #ревизорро признали незаконным именно после московского сезона,который уже отснят�� Сколько покровителей у рестораторов в Москве. — Лизавета (@77zika) 21 декабря 2016 г.

И это не беспочвенные подозрения. Ведущей "Ревизорро" уже не раз угрожали расправой рестораторы, заведения которых она регулярно проверяет на предмет антисанитарии и просроченных продуктов. Елена даже наняла охрану.

Когда Летучая ездила по Тамбовам и Курскам-все было нормально, а когда углядела рублевских тараканов стала вне закона?Россия-мать #ревизорро — Pavel Kalinin (@elninjo_3) 21 декабря 2016 г.

"После московского сезона Лене стали угрожать расправой. Пытались даже вскрыть ее телефон, чтобы подпортить репутацию", – сообщила представитель телеканала "Пятница" Наталья Абрамочкина.

К слову, накануне жена Леонида Парфенова Елена Чекалова высказала несколько критических замечаний в адрес программы Елены Летучей. "В истории с "Ревизорро есть некая общая и очень лукавая несправедливость, – написала в Facebook супруга тележурналиста. – Как мне представляется, могу о ней судить объективно, поскольку два года проработала в ресторанном бизнесе, знаю его изнутри, теперь занимаюсь другими проектами и пока не собираюсь возвращаться к рестораторству".

По словам Елены, это едва ли не самый честный и тяжелый бизнес в России. "Не случайно его не очень-то стремятся отнять или отжать. Это не нефтяная вышка, не газовая труба. Здесь надо работать круглосуточно за совсем небольшие (особенно по меркам чиновников) деньги. И еще надо очень любить свою работу, просто жить ею – иначе ничего не получится. И вот поэтому в том числе государство не слишком сюда вмешивается. А поскольку все остается в частных руках и зависит от личной инициативы – развивается просто бешеными темпами. Ну в какой еще области Россия за последнее время достигла таких же успехов? Франция, Италия, Испания столетиями шли к тому, чтобы занять достойные места в мировых гастрономических рейтингах. А наш молодой ресторанный бизнес сделал это за считанные годы".

Чекалова считает, что деятельность Летучей не всегда полезна. "Очень легко ворваться с камерой на кухню, найти под плитой закатившиеся очистки от картошки и зачморить "негодяев". И никто ничего не скажет: подумаешь, какой-то ресторатор, так ему и надо. Вы очень много слышали историй, чтобы кто-то отравился после ужина в московском ресторане? Я – всего 2-3 раза в жизни. Но и в лучших ресторанах мира бывают отравления. Я однажды отравилась в Лионе в заведении самого Бокюза! Прекрасно помню, как ела крем-брюле, который мне изначально показался сомнительным. Доела, блин. Потом с унитазом не расставалась) Все бывает. Я даже Бокюза не разлюбила) Ведь это не нынешнее отравление боярышником, за которым действительно стоят грандиозные российские проблемы. Гораздо сложнее, а главное опаснее исследовать ситуацию в российской медицине, в образовании. Я уж не говорю о недвижимости, строительстве, нефти и газе. Вот туда бы бесстрашных ревизорро. Ну, да они все сами понимают и не суются туда, где и правда могут башку оторвать", – резюмировала жена Парфенова.