Известная 37-летняя актриса скончалась от рака груди

В мире кинематографа большое горе: ушла из жизни звезда сериала "Как вращается мир".

Американская актриса Марни Шуленбург в 2019 году стала счастливой мамой, однако радость от материнства нарушил страшный диагноз, который врачи озвучили ей через пять месяцев после рождения ребенка. У звезды сериала "Как вращается мир" обнаружили рак груди четвертой стадии.

Семья актрисы не отчаялась и надеялась на выздоровление. Марни Шуленбург проходила лечение в одной из американских клиник. Артистка все время находилась на больничной койке, но в День матери 8 мая ей позволили отправиться домой, чтобы провести время с семьей. Ее счастью не было предела, однако Шуленберг призналась, что грустит из-за того, что у ее новорожденного ребенка нет полноценной материнской заботы. "Я хочу дать Коде то же самое, но я должна быть добра к себе и помнить, что ничто не вечно", – сказала актриса.

После трех лет адских мучений и лечения онкологии звезда сериала "Как вращается мир" скончалась. Стоит отметить, что звезда кинематографа осталась в сердцах поклонников не только после роли в сериале "Как вращается мир". Также она полюбилась публике по картине "Одна жизнь, чтобы жить". Удивительно, что сражаясь с болезнью, она продолжала работать. Вот-вот на экраны выйдет сериал "Город на холме" с ее участием.