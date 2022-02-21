Несостоявшаяся свекровь убеждала не обращаться к медикам избитую до полусмерти известную актрису

Артистка сериала "Оттепель" Инна Коляда поведала, как оказалась в больнице по вине теперь уже бывшего возлюбленного. Несколько месяцев назад актриса рассказала избраннику, 32-летнему Александру Рябышеву, что, возможно, носит под сердцем малыша. Весть о вероятной беременности сильно разозлила мужчину. Рябышев, говорит Коляда, был пьян. Александр взбесился и ударил Инну по лицу.
Как рассказала артистка в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ, Рябышев наносил ей удары руками и ногами, таскал за волосы, бил о стену головой, лупил по животу. Избранник гонял Коляду по квартире, когда же она выбежала в подъезд, мужчина набросился на нее и там.
Позднее актриса позвонила матери Александра. Мужчина, добавим, сын известных кинопродюсеров – Альберта и Ольги Рябышевых. Родительница Рябышева помогла избитой до полусмерти Коляде загримировать гематомы тональным кремом. Несостоявшаяся свекровь просила Инну не обращаться к медикам, советовала хорошенько выспаться.
Инна Коляда заявила на теперь уже бывшего избранника в полицию. Александр Рябышев подал встречное заявление, в котором сообщил, что актриса избила его спящим.
Как писали "Дни.ру", после избиения медики диагностировали у звезды сериала "Оттепель" сотрясение мозга и множество травм на теле. В возбуждении уголовного дела Коляде отказали, она обратилась в прокуратуру.