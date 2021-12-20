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Шоу-бизнес
"Множественные ушибы и гематомы": звезда "Оттепели" назвала виновника жестокого избиения

"Множественные ушибы и гематомы": звезда "Оттепели" назвала виновника жестокого избиения

Инна Коляда прокомментировала информацию о нападении, ранее просочившуюся в СМИ.
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32-летняя звезда сериалов "Оттепель" и "Стиляги" еще 27 ноября была жестоко избита, после чего попала в больницу. Сначала актриса отказалась называть имя своего обидчика, но теперь решилась рассекретить того, кто принес ей столько страданий. В своем инстаграм-аккаунте Инна Коляда заявила, что ее зверски избил Александр Рябышев, который прежде был ее молодым человеком.

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По словам пострадавшей, это парень из прекрасной семьи, сын известных продюсеров, получивший отличное образование. Никто не мог ожидать от этого человека такого. Звезда "Стиляг" призналась, что Рябышев нанес ей огромное количество травм.

"Сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы," – это лишь малая часть из перечисленного пострадавшей.

Сейчас актриса уже находится дома, но чувствует себя все еще плохо и даже вынуждена была отказаться от съемок в новом сериале. В подтверждение своих слов актриса опубликовала собственное фото в нынешнем плачевном состоянии: на лице звезды синяки, на шее – корсет.

Артистка решилась назвать имя обидчика, чтобы у этого страшного инцидента не случилось каких-либо повторений. По словам актрисы, полиция ей не верит и пытается замять это дело, так как может быть подкуплена, Сам же Рябышев перед ней извинился, но в полиции заявил, что у него тоже есть травмы и даже подал на бывшую возлюбленную заявление.

Инна Коляда попросила у своих подписчиков максимальной огласки ее печальной истории, чтобы справедливость была восстановлена, а виновный – наказан.

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Кадр из фильма "Месть как лекарство"
Автор: 20 декабря 2021, 08:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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