"Полиция может быть подкуплена": избитая сыном известных продюсеров актриса молит о помощи

Актриса Инна Коляда сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела.

Звезда сериала "Оттепель" Инна Коляда несколько недель назад поступила в больницу с множеством травм. Доктора диагностировали у 32-летней девушки ушибы и гематомы на теле, а также сотрясение мозга. Позже выяснилось, что девушка пострадала в своей квартире. На красавицу напал возлюбленный – 32-летний Александр Рябышев.

Как рассказала журналистам Коляда, с Рябышевым она встречалась около шести месяцев. 32-летний мужчина – сын известных в индустрии кино продюсеров – Альберта и Ольги Рябышевых.

Инна и Александр познакомились в апреле текущего года. Мужчина очень романтично ухаживал за звездой сериала "Оттепель", был дружелюбен, обходителен и даже познакомил с семьей. Спустя время Коляде открылась неприятная правда о любимом – Рябышев, по ее словам, оказался любителем выпить. Кроме того, под воздействием алкоголя избранник актрисы становился грубым и агрессивным.

Со временем ситуации, в которых нетрезвый Рябышев оскорблял и унижал Коляду, происходили все чаще. Протрезвев, Александр приходил к избраннице каяться и говорить о большой и сильной любви. После очередного некрасивого эпизода актриса сообщила сыну кинопродюсеров, что не хочет продолжать отношения. Отпускать зазнобу Рябышев не собирался. Он постоянно приезжал к ней в попытках возобновить роман.

В какой-то момент Александру удалось уговорить Инну вновь сойтись. В тот же вечер актриса оказалась в травмпункте.

По словам Инны, ее избранник распустил руки, когда они спорили о том, как должны развиваться их отношения. Получив пощечину, Коляда попыталась выгнать Рябышева из своей квартиры, но мужчина не хотел уходить.

"Но он продолжил меня бить. Он бил руками и ногами по голове, животу, рукам", – рассказала актриса представителям СМИ.

Сам Александр Рябышев обвинения в избиении девушки отрицает. Более того, мужчина подал заявление в правоохранительные органы, в котором обвинил Инну в нанесении побоев. Между тем соседка Коляды поддерживает версию актрисы. Женщина наблюдала в дверной глазок, как Александр бьет Инну на лестничной клетке.

Звезда сериала "Оттепель" заявила на теперь уже бывшего избранника в полицию. В возбуждении уголовного дела Коляде отказали. Следователь заявил Инне, что ее травмы недостаточно тяжелые. Возмущенная актриса обратилась в прокуратуру. Знаменитость призналась, что только после отказа полиции разбираться в случившемся она решила обнародовать имя обидчика. Инна Коляда молит о помощи. Актриса считает, что Александр не должен уйти от ответственности.

"Полиция может быть подкуплена", – написала Коляда в личном микроблоге.