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Хотел стать поваром и работал на стройке: что известно об исполнителе роли Толика в "Девушках с Макаровым"

Хотел стать поваром и работал на стройке: что известно об исполнителе роли Толика в "Девушках с Макаровым"

Личная жизнь звезды сериалов Андрея Пынзару.
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На ТНТ с успехом идет сериал "Девушки с Макаровым". Роль дежурного полицейского отделения Толика Костылева в ленте играет 35-летний Андрей Пынзару. В свежем интервью актер рассказал, что изначально должен был появиться всего в паре незначительных эпизодов шоу, однако после запуска проекта сценаристы решили развить героя. Толик, говорит Андрей, – простой небогатый человек, который умеет радоваться всему. Он добрый малый, всегда придет на помощь и держит слово. Таких мужчин как Костылев, рассуждает Пынзару, много в реальной жизни, но их порой не замечают.

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Андрея Пынзару тоже можно назвать простым парнем. Актер родился в селе Оланешты Штефан, что в Молдавии. Когда Пынзару окончил девятый класс, его семья перебралась в Санкт-Петербург. Отец будущей знаменитости устроился на стройку, а мать пошла торговать на рынок. Позже зарабатывать на хлеб пришлось и Андрею.

"В свое время пришлось много переезжать, довелось поработать и на стройке, и фейс-контролем в клубах, и ведущим праздников", – поделился актер "Девушек с Макаровым".

В детстве Пынзару о профессии актера не мечтал. Более того, у него была жуткая боязнь сцены. В школе парнишка старался не высовываться лишний раз. У Андрея хорошо получалось готовить, поэтому он всерьез подумывал отучиться на повара.

После переезда в Россию парень ни с того ни с сего захотел попробовать себя в модельном бизнесе и даже записался на специальные курсы. Стать востребованным манекенщиком у Андрея не получилось, и он переключился на ремесло актера – свои двери для него открыла театральная студия при Выборгском ДК.

Кинодебют Андрея Пынзару состоялся в сериале "ОБЖ". Первую роль артист получил благодаря молдавскому акценту. Затем были такие телехиты как "Тульский Токарев", "Молодежка", и картина "Дело было на Кубани", где Андрей играл человека с синдромом Дауна. Эта роль, к слову, у Пынзару самая любимая.

Андрей был женат на петербурженке Олесе. Избранница актера вместе с матерью владела салоном красоты. Свадьбу молодые сыграли 1 сентября 2012 года. Актер был так влюблен, что сделал на руке татуировку с именем избранницы. Пынзару и его супруга мечтали о детях, но не сложилось – Андрей и Олеся развелись.

Сейчас, по слухам, актер сериала "Девушки с Макаровым" женат на модели по имени Кристина. Супруги живут в Москве и регулярно публикуют совместные снимки в соцсетях.

Андрея Пынзару жизнью доволен. Артист верит в судьбу и уверен, что мысли материальны. Сейчас заезда "Девушек с Макаровым" много снимается, а также играет в антрепризном спектакле "Сниму квартиру". Скоро Андрей отправится по России с гастролями.

"Я ничего менять не стал бы. Что сделано, то сделано. И потом — если поменять что‑то одно, то изменится и другое. Надо жить сегодняшним днем. Любить все, при этом ни к чему не привязываться, оставляя место еще для чего‑нибудь", – рассуждает артист.

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Фото: пресс-служба
Автор: 11 февраля 2022, 14:51 Источник: "Санкт-Петербургские ведомости" ✓ Надежный источник
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