"Не понимал, где я и что происходит": с Артуром Смольяниновым случилось страшное

Второй сезон популярной ленты "Ростов" скоро увидит свет. Телеканал НТВ завершил съемки свежих эпизодов проекта с Артуром Смольяниновым и Алексеем Барабашем в главных ролях.
Как признался Смольянинов, он с удовольствием вновь перевоплотился в своего героя Козыря. Персонаж артиста в новой части наконец почувствовал себя на своем месте. Козырь в свежих эпизодах будет более бескомпромиссным и безжалостным в борьбе с преступностью.
Психологически, говорит Артур, играть Козыря теперь просто, ведь герой ему известен и понятен. Между тем физически участвовать в съемках Смольянинову было тяжело. Дело в том, что в разгар работы со звездой кино случилось страшное – он заразился коронавирусной инфекцией. Недуг у Артура протекал тяжело. Знаменитости пришлось долго восстанавливать здоровье. На площадку после больничного Смольянинов вернулся совершенно разбитым.
"Ничего не соображаешь, в голове мутно, я вообще не понимал, где я и что происходит", – поделился Артур.
Как призналась звезда "Ростова", от недомогания он страдал целую неделю. Артиста не покидало ощущение, что злосчастный ковид вновь вернулся.
Действия картины разворачиваются в 1921 году в Ростове-на-Дону, поэтому часть съемок проходила именно там. Во втором сезоне сериала "Ростов" будет много зрелищных сцен. Поклонники увидят потрясающие съемки в воде, опасные перестрелки и эффектные погони. Практически все трюки Артур Смольянинов и Алексей Барабаш выполи без помощи дублеров и каскадеров.