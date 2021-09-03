Умер сражавшийся с раком актер из сериала "Великолепный век"

Актер сериала "Великолепный век" Нусрет Четинел скончался, немного не дожив до 70-летнего юбилея. О смерти знаменитости сообщили в соцсетях представители Союза актеров.
Год назад Четинел узнал, что серьезно болен. У актера обнаружили онкологию. Артист мужественно сражался с раком. К сожалению, звезду "Великолепного века" подвело сердце.
У Нусрета Четинела случился инфаркт. Актера доставили в госпиталь Анкары прямо из дома. Несмотря на все усилия врачей Четинел скончался. Звезда турецкого экрана умерла 2 сентября.
Нусрет Четинел – выпускник Государственной консерватории Университета Анкары. Долгие годы он играл в государственных и частных театрах, но в 2011 году ушел со сцены. Более 40 лет Четинел работал актером озвучки.
Напомним, ранее звезда турецких теленовелл Хюлья Дуяр рассказала, что перенесла операцию на мозге. 51-летняя актриса рассказала о самочувствии и поблагодарила друзей и родственников за поддержку. Ранее у артистки нашли опухоль в голове. Дуяр долгое время не знала о новообразовании, так как игнорировала симптомы. Одна из свежих работ знаменитости – сериал "Дом, в котором ты родился — твоя судьба".
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