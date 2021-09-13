Жестокость и холодный расчет: Хюррем из "Великолепного века" поставили психиатрический диагноз

Медик сомневается в искренности героини теленовеллы.

У главной героини турецкой исторической теленовеллы "Великолепный век" Хюррем-султан заподозрили нарциссическое расстройство личности (НРЛ). Такой диагноз персонажу сериала о султане Сулеймане поставил психиатр-ординатор из Рязани Парамонова Юлия.

В своем аккаунте соцсети "ТикТок" медик сообщил, что все поступки героини "Великолепного века" исходят из желания достичь высокого положения. На пути к цели сериальная Хюррем-султан не гнушается жестокости и обмана. Все действия наложницы султана основаны на холодном расчете.

Не поверил доктор и в искренность чувств Хюррем к султану Сулейману. Психиатр уверен, что женщина не испытывала привязанности к монарху, по крайней мере первое время.

"В начале она видела в нем не более чем орудие для своего возвышения и клялась в любви практически незнакомцу", – рассудил врач из "ТикТок".

Поклонники сериала "Великолепный век" не во всем были согласны с Юлией. Пользователи Сети уверены, что действия Хюррем-султан были продиктованы именно любовью к султану и своим детям.

Отметим, в нарциссы психиатр записал не только жену Сулеймана. Например, такой же диагноз получил персонаж Грегори Хаус из сериала "Доктор Хаус", а также Рик Санчез из мультфильма "Рик и Морти". Аналогичное расстройство личности медик обнаружил у персонажа ситкома "Как я встретил вашу маму" Барни Стинсона.

Отметим, людям с НРЛ свойственна убежденность в собственной уникальности и грандиозности. При этом расстройстве наблюдается неадекватно завышенная самооценка, отказ от любых правил, ощущение собственного превосходства над другими и ожидание подчинения.