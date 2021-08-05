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Сериалы
"Я тоже переживаю эту трагедию": Халит Эргенч из "Великолепного века" рассказал о страданиях беременной жены

"Я тоже переживаю эту трагедию": Халит Эргенч из "Великолепного века" рассказал о страданиях беременной жены

Актер Халит Эргенч очень обеспокоен.
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Звезда сериала "Великолепный век" Халит Эргенч поставил карьеру на паузу. На эту жертву знаменитость пошла ради любимой супруги, актрисы Бергюзар Корель. На данный момент избранница исполнителя роли султана Сулеймана носит под сердцем малыша.

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В свежем интервью Халит Эргенч рассказал, что его жена в ближайшее время подарит ему дочь. Беременность, по словам актера, протекает хорошо. Проблем со здоровьем у 38-летней Корель нет.

Между тем, как сказал Халит, Бергюзар очень переживает из-за лесных пожаров, охвативших Турцию. Артистка так напугана и страдает, что не может сдержать слез. Очень опечален происходящим и сам актер.

"Она очень чувствительна и восприимчива. Я тоже переживаю эту трагедию", – поделилась звезда сериала "Великолепный век".

Еще один повод для расстройства Халиту Эргенчу и Бергюзар Корель подбросили турецкие репортеры. Недавно несколько изданий опубликовали снимки сыновей звезд – Али и Хана. Мальчишек сфотографировали папарацци во время отпуска семейства.

"Я стараюсь держать своих детей вдали от камер и СМИ", – отметил исполнитель роли султана Сулеймана. Эргенч признался, что хотел бы уберечь наследников от публичности. Халит отметил, что уважает работу фоторепортеров и ничего не имеет против журналистов, но всему есть границы.

Отметим, на юге Турции бушуют лесные пожары. Стихия затронула более 30 провинций. Огонь наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству, производственным площадям, оставляет людей без крыши над головой. Официальные лица отчитываются о восьми погибших и более 850 пострадавших.

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Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 15:09 Источник: haberankara.com ✓ Надежный источник
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