Алкоголизм и стресс доконали звезду "Игры престолов" Кита Харингтона

Исполнитель роли Джона Сноу заработал проблемы с психикой на съемках "Игры престолов".

Актер Кит Харингтон стал звездой мировой величины благодаря роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов". Этому персонажу артист посвятил без малого десять лет.

Кит не срывает, что работа в теленовелле от HBO стала для него серьезным испытанием. После завершения сериала Харингтон на год ушел из профессии. Кроме того, артисту пришлось лечь в клинику, где его лечили от пьянства. Стресс и алкоголь доконали исполнителя роли Джона Сноу.

В свежем интервью Кит Харингтон отметил, что сделал правильный выбор, отправившись на реабилитацию. По словам британского актера, у него были реальные "проблемы с психикой". Кит считает, что его ментальное здоровье пошатнулось из-за "Игры престолов" и того, "что он делал в течение многих лет". Длительный отпуск был более чем необходим знаменитости.

Отметим, Харингтон загремел в реабилитационный центр в мае 2019 года, как раз перед выходом финала шоу. Этому предшествовал некрасивый эпизод в одном из баров Нью-Йорка. Кита вышвырнули из заведения за неподобающее поведение. Пьяный артист устроил драку с вышибалами и завсегдатаями пивной. Конфликт разгорелся у бильярдного стола. По свидетельствам очевидцев нетрезвый Харингтон, желая поучаствовать в игре, "начал стучать по столу, хвататься за бильярдные кии и бить людей по лицам".

В итоге звезду "Игры престолов" выкинули за дверь, ему даже не позволили надеть пальто. Позднее, все еще находясь в состоянии алкогольного опьянения, Кит Харингтон вернулся в бар, чтобы оплатить свой счет. Актер оставил сотруднику заведения огромные чаевые.