Съемки приквела "Игры Престолов" заморозили

HBO поставил работу над "Домом дракона" на паузу.



Съемки сериала "Дом дракона" приостановлены. Производство приквела "Игры престолов" пришлось заморозить из-за ковида.

По данным зарубежных СМИ, член творческого коллектива картины заразился коронавирусной инфекцией. Заболевший получил положительный результат анализа на COVID-19 и его отправили на карантин. Остальные сотрудники съемочной площадки самоизолировались и в скором времени тоже пройдут ПЦР-тест. Возобновить работу над "Домом дракона" канал HBO планирует 21 июля.

Как писали "Дни.ру", лента о доме Таргариенов снимается в Великобритании. Сериал увидит свет в 2022 году.

Съемки "Дома дракона" идут с апреля. Сюжет новой картины расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до действий драмы "Игра престолов".

Ранее исполнитель роли Неда Старка, актер Шон Бин признался, что так и не досмотрел "Игру престолов". Артист знаком только с первым сезоном картины. Более того, знаменитости даже не было любопытно, чем закончилась лента. Между тем Бин не исключает, что когда-нибудь увидит финал истории.

Напомним, герой Шона Бина – Нед Старк умирает от рук палача еще в первом сезоне "Игры престолов". Персонаж артрита в первой части был центральным.