Состояние звезды "Черной любви" и "Дочери посла" после тяжелой болезни: На экраны вернется нескоро

В январе 2021 года звезда сериала "Черная любовь" попала в больницу прямо со съемочной площадки. Из-за проблем со здоровьем актриса Неслихан Атагюль была вынуждена уйти из теленовеллы "Дочь посла", в которой играла одну из главных ролей.
Артистка прошла длительный период восстановления. Знаменитость даже летала в Лондон, чтобы показаться лучшим специалистам.
Журналистам удалось пообщаться с супругом Неслихан Атагюль, актером Кадиром Догулу. По словам супруга, звезда "Черной любви" преодолела недуг и чувствует себя прекрасно.
Также Догулу опроверг слухи о том, что Атагюль в скором времени приступит к работе. Поговаривают, что Неслихан уже подписала контракт на участие в крупном проекте. Артист заявил, что его жена ушла в длительный отпуск и на экраны вернется нескоро.
Как оказалось, между Неслихан и Кадиром существует договоренность – они работают по очереди. Догулу не снимался полтора года, пока его супруга активно трудилась. Теперь, получив роль в сериале "Рецепт любви", Догулу позволит избраннице насладиться ничегонеделанием.
Как заметил супруг звезды "Черной любви", они сознательно встали на такой путь. "Двум работающим актерам очень сложно жить в одном доме, встретиться практически невозможно", – поделился муж Атагюль. Чтобы сохранить баланс в отношениях, Неслихан предпочитает делать перерыв, пока ее избранник занят. Напомним, ранее "Дни.ру" писали о недуге Атагюль.
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