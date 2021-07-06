Вранье о Джулии Робертс: Мерьем Узерли из "Великолепного века" втянули в грязную игру

Информация о фильме с Мерьем Узерли вызвала немало сомнений.

Мерьем Узерли приступила к съемкам в новом проекте. Звезда исторической теленовеллы о султане Сулеймане играет главную роль в картине "Прекрасный сон".

Основные локации ленты находятся в Турции. Вместе с Узерли на родину сериала "Великолепный век" приехали ее гражданский муж и дочки – шестилетняя Лара и Лили Кои, которой нет и года. Знаменитость не захотела разлучаться с наследницами из-за съемок. Мерьем собирается показать детям главные достопримечательности этой жаркой страны.

Картина "Прекрасный сон" повествует о двух детях, живущих в портовом городе на севере Турции. По сюжету ребятишки сбегают от родителей, чтобы познакомится с кинозвездой. Дата премьеры ленты еще не озвучивалась. Поговаривают, что фильм увидит свет в рамках фестиваля независимого кино "Сандэнс".

По словам режиссера "Прекрасного сна" Альпа Камбера, Мерьем Узерли заняла место голливудской дивы Джулии Робертс. Дескать, американские продюсеры, разработавшие проект, хотели снимать звезду фильма "Красотка". Между тем против кандидатуры Робертс выступали режиссер и сценарист ленты. Последние считали, что с ролью справится только актриса с турецкими корнями. После долгих споров главную роль в "Прекрасном сне" отдали Узерли.

Интересно, что поклонники Джулии Робертс сомневаются в том, что та вообще давала согласие на съемки в картине Альпа Камбера. Голливудская дива, как говорят фанаты, работает только с известными кинодеятелями. Мол, Робертс в этом вопросе очень избирательна. Съемочную группу фильма с Мерьем Узерли заподозрили во вранье. Вероятно, создатели картины слукавили, чтобы привлечь внимание общественности к проекту, а Узерли случайно оказалась втянута в эту грязную игру.