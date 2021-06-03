Стало известно о состоянии звезды "Мажора" незадолго до смерти

Накануне стало известно о кончине звезды сериала "Мажор", каскадера Андрея Погребинского. Причина смерти 45-летнего артиста пока не разглашается. Между тем друг знаменитости, фитнес-тренер Ян Цабут, рассказал, что актер жаловался на плохое самочувствие.
Ян и Андрей в последний раз разговаривали неделю назад. Погребинский тогда признался приятелю, что испытывает проблемы со здоровьем. Актер и фитнес-тренер договорились о встрече, но в назначенный день Андрей не брал трубку.
По словам Цабута, Погребинский был всегда активен и не имел вредных привычек. Мужчины подружились много лет назад на почве любви к спорту.
Ян Цабут отзывается о звезде "Мажора" только в положительном ключе. Как заметил фитнес-инструктор, Андрей в близком кругу становился открытым и позитивным, был всестороннее развит, умел поддержать любую беседу. Артист всегда выручал друзей.
Погребинский был холостяком, детей завести не успел. В последние годы знаменитость не стремилась к серьезным отношениям.
Как заметил Цабут, незадолго до кончины у артиста случился творческий подъем. Погребинский был востребован, много работал. "При этом в нем не было никакой звездности..." – отметил Ян.
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