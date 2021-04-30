"Разругались опять": попытка Муцениеце отдать детей Прилучному с треском провалилась

У Агаты Муцениеце и Павла Прилучного двое детей. Первенцу знаменитостей, Тимофею, уже восемь лет. Дочь пары, Мия, недавно отметила пятый день рождения. Летом 2020 года Павел и Агата развелись. С тех пор актер сериала "Мажор" видит наследников только по выходным.
В свежем выпуске влога "Прилучные будни" на "Ютуб" Агата Муцениеце призналась, что ее отношения с бывшим избранником оставляют желать лучшего. Диалог у экс-супругов не клеится. Из-за перманентного конфликта страдают Тимофей и Мия, которые не могут встречаться с папой на регулярной основе.
"Вы, наверное, спросите, почему дети на выходных не у отца. Вы знаете, не поверите, до сих пор не можем с ним нормально общаться. Разругались опять", – откровенно сказала Агата Муцениеце.
По словам актрисы, договориться с Прилучным у нее не получается. Она хотела отдать ему крох на выходные – не вышло. "Но я должна быть умнее же, правильно? Все время я должна быть умнее — это бесит меня", – эмоционально заметила Агата.
Также Агата Муцениеце рассказала, что собиралась побаловать наследников, которые остались без внимания отца, походом в кино. К сожалению, планы пришлось отменить. Дело в том, что Тимофей и Мия, играя, повредили люстру и оставили гостиную без источника света. Все утро семейство ждало электриков.
Напомним, в Сети появились слухи о том, что звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный сделал новой зазнобе Мирославе Карпович предложение. Сплетни о помолвке спровоцировало кольцо с бриллиантом, которое актриса засветила в соцсетях.
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