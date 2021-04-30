"Я жду больше всех": озлобленная Муцениеце больно уколола Прилучного

Актриса Анна Цуканова-Котт поделилась новостью, которая обрадовала поклонников сериала "Мажор". Творческий коллектив телепроекта начал съемки четвертого сезона.
В личном микроблоге Цуканова-Котт показала фото с площадки. Актриса запечатлена с коллегой по цеху Александром Обласовым. "Ждете новый сезон?" – поинтересовалась у подписчиков Цуканова-Котт в подписи под постом.
В комментариях к публикации отметилась Агата Муцениеце. "Я жду больше всех 😂а ха ха ха😈 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – язвительно заметила актриса.
Напомним, главную роль в сериале "Мажор" исполняет Павел Прилучный – бывший муж Агаты Муцениеце. Вероятно, артистка все еще испытывает негативные эмоции по отношению к бывшему избраннику, поэтому не упускает возможности побольнее его уколоть.
На днях Павел Прилучный появился на светском мероприятии с Мирославой Карпович, которая, как говорят, и увела его из семьи. Ходят слухи, что Павел и Мирослава живут вместе. Между тем Агата Муцениеце, сходя на пару свиданий, решила повременить с отношениями. Возможно, та скорость, с которой Прилучный устраивает личную жизнь после развода, злит Муцениеце.
Добавим, в последнее время внешний вид Павла Прилучного вызывает вопросы. В студии программы "Вечерний Ургант" Первого канала звезда сериала "Мажор" появилась какой-то опухшей.
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