"Ребят, вы там здоровы?": новости об алкоголизме Муцениеце после разрыва с Прилучным вызвали тревогу

После того, как Агата Муцениеце столкнулась с волной критики и оскорблений, за нее вступилась Виктория Дайнеко.

В последнее время бывшая жена Павла Прилучного получает огромное количество хейта в своем инстаграм-аккаунте. Вместе с ней достается и ее директору – Мариам Андреевской, которая даже предполагает, что обидчики действуют по заказу Мирославы Карпович. Среди различных оскорблений пользователи соцсети пишут, что Агата Муцениеце злоупотребляет алкоголем не меньше своего экс-супруга, а раньше они даже вместе употребляли спиртное.

Директор актрисы попыталась остановить волну ненависти, обрушившуюся на Агату, и обратилась к нерадивым пользователям с вопросом, здоровы ли они вообще. Андреевская показала в своем микроблоге маленькую часть скринов подобных сообщений и назвала это моральным насилием. Женщина намекнула, что знает, кто устроил этот буллинг и кто ответственен за создание групп, которые хейтят Муцениеце. Однако Андреевская больше не намерена это терпеть и собирается положить конец таким действиям.

За Муцениеце вступилась и Виктория Дайнеко, которая сделала репост сообщения Андреевской и назвала натравливание хейтеров очень низким поступком.

Напомним, что недавно Прилучный и Карпович впервые вместе вышли в свет, однако пара выглядела разобщенной. Возможно, в их отношениях не все гладко, вследствие чего Карпович и решила обрушить свой гнев на Агату Муцениеце.