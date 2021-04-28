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Прилучный сделал предложение?: Карпович похвасталась помолвочным кольцом

Прилучный сделал предложение?: Карпович похвасталась помолвочным кольцом

В Сети все чаще говорят о предстоящей свадьбе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Артистка, видимо, и сама не прочь подлить масла в огонь.
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В "Инстаграме" папиной дочки появились новые фотографии. На них дива позирует в белом кружевном платье и широко улыбается. Как бы невзначай, дива демонстрирует поклонникам правую руку с кольцом на том самом пальце. Золотое украшение венчает крупный камень. Как отметили пользователи, обычно такие драгоценности дарят, когда предлагают руку и сердце.

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 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Счастливое лицо актрисы вызвало бурную реакцию поклонников. Самые преданные фанаты давно подозревают, что событие должно было случиться в скором времени. Однако никаких комментариев ни сама звезда, ни ее возлюбленный пока не дают. О реальном положении дел пока остается только догадываться.

Недавно пара появилась вместе на премьере кинокартины. Некоторые связали этот выход в свет с помолвкой, но подтверждения информация так и не получила. Подписчики неоднозначно отреагировали на прибытие Мирославы Карпович и Павла Прилучного.

Все дело в том, что возлюбленные держались крайне отстраненно, а фотографироваться вместе и вовсе отказались, чем удивили репортеров. Павел, в очередной раз, появился на мероприятии с опухшим лицом, а его избранница поразила излишней худобой. Обожатели крайне обеспокоены состоянием пары и предполагают, что что-то здесь не так.

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 15:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бикбаев утонул после стрима с Карпович

комментарии

Ответить:

Гость 1
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Да побыстрее бы все совокупились и фотки тесту-мы счастливы
Гость711698
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Евгения,"дива"-это когда очень и очень достойно,это похвала!
Гость711698
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Евгения,"дива"-это когда очен от и очень до
1

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