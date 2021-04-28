Прилучный сделал предложение?: Карпович похвасталась помолвочным кольцом

В "Инстаграме" папиной дочки появились новые фотографии. На них дива позирует в белом кружевном платье и широко улыбается. Как бы невзначай, дива демонстрирует поклонникам правую руку с кольцом на том самом пальце. Золотое украшение венчает крупный камень. Как отметили пользователи, обычно такие драгоценности дарят, когда предлагают руку и сердце.
Счастливое лицо актрисы вызвало бурную реакцию поклонников. Самые преданные фанаты давно подозревают, что событие должно было случиться в скором времени. Однако никаких комментариев ни сама звезда, ни ее возлюбленный пока не дают. О реальном положении дел пока остается только догадываться.
Недавно пара появилась вместе на премьере кинокартины. Некоторые связали этот выход в свет с помолвкой, но подтверждения информация так и не получила. Подписчики неоднозначно отреагировали на прибытие Мирославы Карпович и Павла Прилучного.
Все дело в том, что возлюбленные держались крайне отстраненно, а фотографироваться вместе и вовсе отказались, чем удивили репортеров. Павел, в очередной раз, появился на мероприятии с опухшим лицом, а его избранница поразила излишней худобой. Обожатели крайне обеспокоены состоянием пары и предполагают, что что-то здесь не так.
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