"Вчера ты не был таким стеснительным!": видео с Муцениеце без одежды слили в Сеть

В Сети появился трейлер новой кинокартины "Честный развод". Главные роли в нем исполнили Агата Муцениеце, Александр Робак и Анна Невская. Видео начинается с того, что герой Александра просыпается и не помнит, что происходило с ним накануне. В какой-то момент он осознает, что в его душе с прозрачной стеной моется женщина.
Таинственной дамой оказывается героиня Агаты, которая предстает перед зрителем полностью обнаженной. Она активно заигрывает с мужчиной, а он выглядит крайне шокированным. "А вчера ты не был таким стеснительным!" – произносит голая дива, целуя его через стекло душевой кабины.
По сюжету, Агата Муцениеце играет роль девушки легкого поведения. Александр Робак же – мужчина средних лет, который всю жизнь делал все ради своей семьи. Однако его старания никто не оценил, а потому он решается на крайне неожиданные поступки, которые приводят его к череде приключений.
Режиссером фильма стал Иван Кульнев, саму ленту снимали в Сочи. Многим поклонникам показалось забавным, что Агата Муцениеце сейчас ведет одноименную программу на своем ютуб-канале. Совпадение это или нет – остается только гадать, но каждый выпуск шоу является крайне долгожданным для сотен тысяч подписчиков.
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