Официально объявлено о съемках приквела "Игры престолов": кто в главных ролях и когда премьера

В твиттер-аккаунте проекта "Дом дракона" появились любопытные кадры. На опубликованных фото актеры, играющие в картине главные роли, читают сценарий.
"Оригинальный сериал "Дом дракона" официально находится в производстве", – отмечается под снимком.
События нового серила будут разворачиваться в Вестеросе, за 300 лет до начала действий "Игры престолов". В центре повествования – дом Таргариенов. Монаршая династия переживает золотой век, но кончина Визериса I Таргариена все меняет. На трон претендуют сразу два наследника, начинается гражданская война.
Напомним, в основу сценария сериала "Дом дракона" легла книга "Пламя и кровь" Джорджа Мартина. Снимает телевизионный проект Мигель Сапочник, который ранее трудился над "Игрой престолов" – снял несколько эпизодов. Премьера ленты запланирована на 2022 год.
Также создатели представили актеров "Дома дракона". Рейниру Таргариен сыграет Эмма Д’Арси, Деймона Таргариена – Мэтт Смит, а Корлиса Велариона – Стив Туссэн. Пэдди Консидайн перевоплотится в короля Визериса I Таргариена.
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