Критики предрекают крах: "Игру престолов" превратят в мультик

По данным американских СМИ, новый проект находится в разработке. HBO Max встречается со сценаристами. У анимационного сериала по мотивам "Игры престолов" пока даже нет названия.
Между тем, известный критик Андрей Дементьев считает, что задумка заокеанских киношников может потерпеть крах. Жанр фэнтези уже набил оскомину зрителю, слишком много в последнее время выходит подобных проектов.
"Игру престолов" Дементьев назвал "ловко сделанной фальшивкой", которая нашла своего зрителя. Создатели сериала будут упорно и дальше работать в этом направлении.
Между тем, как заметил критик, мода на сериалы переменилась. В 2021 году народ отдает предпочтение лентам с небольшим количеством эпизодов. Теперь зрителю подавай триллер или детектив. Нравится аудитории костюмированные картины, действия которых происходят в начале или середине XX века, XIX века. В пример Андрей Дементьев привел сериалы "Ход королевы" и "Дикинсон".
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