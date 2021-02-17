Звезды "Игры престолов" скрыли появление первенца

Актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями. Звезды сериала "Игра престолов" осваиваются в новой роли.

Интересно, что супруги некоторое время скрывали рождение крохи. О появлении ребенка у Кита Харингтона и Роуз Лесли узнали папарацци. Репортеры засняли звезд сериала "Игра престолов" на одной из улиц Лондона. Актриса несла отпрыска в рюкзаке для младенцев.

Фото знаменитостей и их крохи быстро распространились в Сети. Снимки прокомментировал представитель Кита и Роуз. Он сообщил, что у пары родился мальчик. Харингтон и Лесли очень счастливы. Имя крохи пока не сообщается.

Отметим, что для звезд это первый ребенок. О том, что станут мамой и папой, знаменитости сообщили в сентябре 2020 года. Тогда Роуз опубликовала в личном микроблоге кадры фотосессии, на которых запечатлена с большим животом.

Как писали "Дни.ру", Харингтон и Лесли стали парой именно на съемках сериала "Игра престолов". Артисты были знакомы и до теленовеллы, но химия между ними возникла именно на площадке. В телепроекте знаменитости играли любовников – одичалую Игритт и члена Ночного дозора Джона Сноу. Романтическая история этих персонажей обрывается трагически – девушка погибает на глазах у избранника.

В 2018-м Роуз и Кит сыграли свадьбу. На торжестве присутствовали многие коллеги артистов по сериалу "Игра престолов". Влюбленные обвенчались в церкви, а после веселились с гостями на банкете в фамильном замке XII века семьи Лесли .