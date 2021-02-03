"Смешно и глупо": известная актриса о домогательствах пьяного Янковского

Актриса Людмила Шевель считает, что история с Олегом Янковским яйца выеденного не стоит. По словам звезды советского экрана, она не хотела, чтобы этот эпизод стал достоянием общественности.

Однажды на кинофестивале в Гатчине известный продюсер Марк Рудинштейн рассказал со сцены о похождениях известного актера Олега Янковского. В частности он вспомнил о несостоявшемся романе звезды экрана с коллегой по цеху Людмилой Шевель. Об этом Рудинштейн в свое время узнал от самого Янковского.

Слова продюсера стали резонансными. Факт домогательства Янковского к Шевель активно обсуждался в прессе.

Между тем в свежем интервью сама Людмила Шевель призналась, что изначально не хотела об этом рассказывать кому-либо. То, что Янковский любил женщин, – давно ни для кого не секрет. Обсуждать это уже не имеет смысла, так как артиста давно нет в живых. "Смешно и глупо", – прокомментировала Людмила Николаевна ситуацию.

По словам Шевель, никакого романа у нее с Янковским никогда не было и не намечалось. Много лет назад на "Кинотавре" между артистами произошел странный эпизод. Олег Иванович, будучи в подпитии, пришел в номер к Людмиле Николаевне и предложил заняться сексом. Актриса отказала ловеласу и закрыла дверь перед его носом. На следующее утро эту историю знали все знакомые Янковского. Артист сам рассказал о случившемся.

"Рудинштейн утром на завтраке меня и пожурил: "Отказала Янковскому? Совсем дура!" – вспомнила Шевель.

Олег Янковский и Людмила Шевель остались в хороших отношениях. Спустя время артисты снимались вместе в картине "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Напомним, Людмила Шевель была популярна в 80-е. Она снималась в лентах "Одиноким предоставляется общежитие", "Лермонтов", "Танцплощадка". В 90-е актриса снималась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила".