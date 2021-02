Героини – матери подростков: Сара Джессика Паркер раскрыла тайны нового "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер раскрыла детали сюжета сиквела любимой во всем мире теленовеллы. В сериале "Секс в большом городе" будет упоминаться пандемия COVID-19.

В свежем интервью Паркер сообщила, что авторы теленовеллы затронут тему распространения коварной инфекции. Нельзя описать жизнь современного Нью-Йорка, не упомянув коронавирус, считает звезда.

Актриса сериала "Секс в большом городе" добавила, что сама до конца не знакома со сценарием. Между тем Сара Джессика Паркер рассказала, как изменилась жизнь героинь картины – Кэрри, Шарлотты и Миранды. По словам артистки, персонажи отлично адаптируются в стремительно меняющемся мире. Огромное значение в жизни женщин теперь имеют социальные сети. Дамы активно интересуются политикой, модой, трендами. Шарлотта и Миранда ко всему прочему становятся матерями подростков.

Саре Джессике Паркер любопытно узнать, как изменились герои "Секса в большом городе". Актрисе приятно видеть то, какими интересными стали персонажи со временем.

Ранее стало известно, что новая картина будет состоять из десяти серий. Паркер подтвердила эту информацию. Сара Джессика сообщила также, что хронометраж каждого эпизода будет составлять 30 минут.

Как писали "Дни.ру", продолжение сериала получило название Just Like That. Съемки картины запланированы на весну 2021 года. В новых эпизодах не будет героини Саманты. Исполнительница этой роли Ким Кэттролл отказалась от участия в проекте.