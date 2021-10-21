Экс-жена избила звезду турецких теленовелл на глазах у трехлетнего сына: ребенку тоже досталось

Звезда сериалов "Стамбульская невеста", "Любовь против судьбы" и "Я так долго тебя ждал" Озджан Дениз обратился с заявлением в полицию. По словам 49-лентего актера, его избила бывшая жена.
Неприятный эпизод произошел 15 сентября. В тот день Озджану Денизу позвонил директор школы, которую посещает его трехлетний сын Кузей. Педагог сообщил актеру, что ребенок пропускает занятия. Руководитель учебного заведения хотел выяснить, почему мальчик не ходит на уроки.
Поговорив с директором школы, Озджан Дениз отправился в дом бывшей жены Фейзы Актан, чтобы проведать наследника. Артист вышел из себя, когда увидел ребенка в пижаме. Разгорелся большой скандал, который закончился рукоприкладством. Как утверждает Дениз, Актан била его и даже разорвала на нем одежду. По словам актера, в доме также находилась старшая сестра Фейзы, Эда, которая осыпала его проклятиями. Во время потасовки хорошенько досталось и маленькому сыну пары. Ребенок случайно ударился головой о дверь, когда мама и папа тянули его за руки каждый к себе.
Фейза Актан, в свою очередь, сообщила полицейским другую версию случившегося. По словам бывшей избранницы турецкой знаменитости, в тот день ребенка в школу должен был отвезти Озджан Дениз. Об этом они договорились заранее. Фейза отметила, что актер вышел из себя, когда она напомнила ему об уговоре.
Актан не стала отрицать, что дала бывшему избраннику пощечину. В свое оправдание Фейза сказала, что ударила Озджана в целях самозащиты. Бывшая жена знаменитости подчеркнула, что у нее есть свидетель – ее сестра Эда.
Как писали "Дни.ру", в конце сентября Озджан Дениз и Фейза Актан в очередной раз встретились в суде. Во время слушания всплыли скандальные детали брака пары.
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