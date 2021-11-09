Трещит по швам: жена Озчивита из "Великолепного века" прокомментировала данные о разводе

35-летняя турецкая актриса Фахрие Эвджен прокомментировала слухи о разводе со звездой сериала "Великолепный век" Бураком Озчивитом. Недавно в СМИ вновь появились сплетни о проблемах в семье знаменитостей. Информацию о том, что брак Фахрие и Бурака висит на волоске, на это раз публиковала не только желтая пресса, но и довольно солидные издания.
Накануне, общаясь с журналистами, Фахрие Эвджен опровергла информацию о скором разводе. Актриса не знает, с чего вдруг общественность решила, что ее брак трещит по швам. "Видимо, журналисты пишут об этом от нечего делать", – рассудила знаменитость.
Отметим, сплетни о разладе между Эвджен и Озчивитом появляются в Сети довольно часто. Брак артистов далек от идеала. В сентябре 2020 года соседи стали свидетелями конфликта звезд турецких теленовелл. Бурак и Фахрие ругались у бассейна на своей даче в Бодруме. Крики актеров разносились по округе.
Поговаривают, что у Эвджен и Озчивита всего две причины для ссор. Во-первых, Фахрие не ладит с младшей сестрой мужа Бурджун, что очень расстраивает Бурака. Во-вторых, как говорят, актриса весьма ревнива и даже контролирует переписки мужа в соцсетях. Так, например, телеведущая Ксения Бородина не смогла сфотографироваться с восточным красавцем из-за Фахрие Эвджен. Супруга Озчивита выступила против личной встречи российской теледивы с Бураком.
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