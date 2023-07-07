Что подарить ребенку, у которого все есть

Если вы идёте на день рождения и не знаете, что подарить ребёнку, то мы расскажем, как по-настоящему обрадовать и удивить ребёнка.

Современные наборы

Аквамозайка Kidditoy уже давно популярна среди школьников и дошкольников. Набор состоит из разноцветных шариков, которые выкладываются специальной ручкой на доску в виде желаемого изображения. После опрыскивания водой эти шарики склеиваются между собой и получаются разнообразные фигурки. Дети с удовольствием делают героев мультфильмов или персонажей из своих любимых видеоигр.

Творчество без границ

Рисование на воде эбру поможет каждому ребёнку раскрыть свой потенциал. Вся суть в том, что не нужно ничему учиться или думать о правилах. Ребёнок может изобразить любые свои чувства, помещая на воду капли разноцветных красок и создавая невероятные мраморные узоры. Рисование на воде уже давно используется психологами и педагогами для антистресовой терапии, а также для развития сенсорики.

Новое хобби

Не так давно появились наборы для детей из ультрафиолетовой смолы. Это подобие эпоксидной смолы, только она гипоаллергенна и безопасна для детей. Процесс максимально захватывающий и увлекательный! Только представьте, все эти растворы, колоссальное количество дизайнерских элементов, блёсток, красок, неоновых подсветок, сухоцветов и много другого. Тут можно по-настоящему разгуляться! Выберите тот самый набор для ультрафиолетовой смолы, и ребёнок будет точно в восторге.

Особенный подарок для девочки

Каждая девочка хочет чувствовать себя немного более взрослой. Наборы для создания украшений придут на помощь. Это детали, созданные из бижутерного сплава, основы для браслетов железные, а бусины невероятной красоты. Есть разные детали и подвески – все то, что позволит девочке сделать украшения, как у мамы. У Kidditoy ассортимент невероятно большой – зная любимые цвета и увлечения детей можно подобрать набор.

Выбирайте впечатления, дарите необычные подарки!