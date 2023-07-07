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Пятница 7 июля

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Что подарить ребенку, у которого все есть

Если вы идёте на день рождения и не знаете, что подарить ребёнку, то мы расскажем, как по-настоящему обрадовать и удивить ребёнка.

Современные наборы

Аквамозайка Kidditoy уже давно популярна среди школьников и дошкольников. Набор состоит из разноцветных шариков, которые выкладываются специальной ручкой на доску в виде желаемого изображения. После опрыскивания водой эти шарики склеиваются между собой и получаются разнообразные фигурки. Дети с удовольствием делают героев мультфильмов или персонажей из своих любимых видеоигр.

Фото: пресс-служба

Творчество без границ

Рисование на воде эбру поможет каждому ребёнку раскрыть свой потенциал. Вся суть в том, что не нужно ничему учиться или думать о правилах. Ребёнок может изобразить любые свои чувства, помещая на воду капли разноцветных красок и создавая невероятные мраморные узоры. Рисование на воде уже давно используется психологами и педагогами для антистресовой терапии, а также для развития сенсорики.

Фото: пресс-служба

Новое хобби

Не так давно появились наборы для детей из ультрафиолетовой смолы. Это подобие эпоксидной смолы, только она гипоаллергенна и безопасна для детей. Процесс максимально захватывающий и увлекательный! Только представьте, все эти растворы, колоссальное количество дизайнерских элементов, блёсток, красок, неоновых подсветок, сухоцветов и много другого. Тут можно по-настоящему разгуляться! Выберите тот самый набор для ультрафиолетовой смолы, и ребёнок будет точно в восторге.

Фото: пресс-служба

Особенный подарок для девочки

Каждая девочка хочет чувствовать себя немного более взрослой. Наборы для создания украшений придут на помощь. Это детали, созданные из бижутерного сплава, основы для браслетов железные, а бусины невероятной красоты. Есть разные детали и подвески – все то, что позволит девочке сделать украшения, как у мамы. У Kidditoy ассортимент невероятно большой – зная любимые цвета и увлечения детей можно подобрать набор.

Фото: пресс-служба

Выбирайте впечатления, дарите необычные подарки!

7 июля 2023, 17:24

Ошибки при уходе за зубами и полостью рта

Ошибки при уходе за зубами и полостью рта
Красивая улыбка является индикатором не только генетики, но и финансового положения. Услуги стоматологов на данный момент совсем недешевые. Поэтому, чтобы избежать больших расходов на уход за полостью рта, необходимо позаботиться об этом заранее. Наши стоматологи выделили несколько основных ошибок, которые вредят зубам. Может вы тоже их совершаете? 1.

Победители премии "Посёлок года 2023" получили заветные награды!

Победители премии "Посёлок года 2023" получили заветные награды!
29 июня в усадьбе "Тайны Рублева" состоялась торжественная церемония награждения федеральной премии "Посёлок года 2023". Более 30 профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования, входящих в жюри премии, выбрали лучшие проекты, а независимый консультант премии – компания «Технологии доверия» провела аудит голосования и проверила, чтобы все было верно.

Кто получил "Оскар" рынка недвижимости? Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"

Кто получил "Оскар" рынка недвижимости? Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"
7 июня в Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости – церемония награждения ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023". В этом году премии исполнилось 14 лет! "Рекорды Рынка Недвижимости" – самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Конкурс "Рекорды Рынка Недвижимости" появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента.

Гранд-номинации на премии "Поселок года"!

Гранд-номинации на премии "Поселок года"!
Уже на следующей неделе состоится самое торжественное событие на рынке загородной недвижимости – федеральная премия "Поселок года", в рамках которой будут озвучены победители в трех главных номинациях премии. Начнем с нововведения – номинации «Гран-при» – за заветную статуэтку в данной категории будут бороться проекты, которые попали в финал сразу в трех номинациях.

"Пропустить не могу прийти!" – а где вы поставите запятую, когда дело касается делового мероприятия в рамках премии "Поселок года"?

"Пропустить не могу прийти!" – а где вы поставите запятую, когда дело касается делового мероприятия в рамках премии "Поселок года"?
Конечно "Пропустить не могу, прийти!". Если вы поставили запятую именно там, для вас хорошая новость, мы готовы представить вам первых спикеров, которые помогут раскрыть все актуальные темы отрасли! Саша Лукич (Portner Architects, Руководитель бюро) – Микро-девелопмент элитных домовЕкатерина Коган (ФСК Family, Директор департамента маркетинга) – Как создать идеальный загородный продукт.

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