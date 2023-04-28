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Пятница 28 апреля

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Победителей премии "Поселок года" объявят 29 июня

Более 30 профессионалов отрасли усердно всматривались в каждый из поселков, чтобы по достоинству оценить отличительные особенности и необычные фишки проектов. Баллы расставлены, теперь на сцену выходит независимый консультант премии – компания "Технологии доверия", которая проведет аудит голосования и подсчитает все голоса.

Номинации, в которых идет борьба:

  • Лучший поселок класса Комфорт
  • Лучший поселок класса Бизнес – Москва и область
  • Лучший региональный поселок класса Бизнес
  • Лучший поселок класса Элит
  • Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и область
  • Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт
  • Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и область
  • Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес
  • Лучший проект-концепция посёлка класса Элит
  • Лучший поселок таунхаусов
  • Лучший коттеджный поселок без подряда
  • Лучший мультиформатный посёлок Москвы и МО
  • Лучший региональный мультиформатный посёлок
  • Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства
  • Поселок с лучшей архитектурой

Имена счастливчиков, прошедших далее по турнирной таблице, будут объявлены 12 мая.

А вот победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения в усадьбе "Тайны Рублева".

Билеты на церемонию награждения можно приобрести уже сейчас на официальном сайте премии.

Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.

28 апреля 2023, 11:34

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