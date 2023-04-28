Победителей премии "Поселок года" объявят 29 июня

Потребительский кредит не выходя из дома

Тинькофф банк является одним из самых популярных банков. Несмотря на то, что он полностью виртуальный, и отделения для обслуживания клиентов в нем отсутствуют, многие продукты очень востребованы из-за выгодных и интересных условий. Одна из самых популярных услуг – потребительский кредит. Заявку на него можно отправить буквально в несколько кликов при минимальном наборе документов. Сделать это можно не выходя из дома. Для этого потребуется только паспорт и доступ к интернету. Особенности и преимущества потребительского кредита от ТинькоффНе требуется залог.