Масштабная выставка работ Энди Уорхола пройдет в Москве

25 сентября в Выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковкина Крымском Валу откроется полномасштабная выставка "Я, Энди Уорхол", посвященнаятворчеству легендарного американского художника.



На выставке будут представлены около 200 работ пионера поп-арта, среди которых ставшие хрестоматийными полные портфолио "Мэрилин" (Marilyn), "Банки с супом Кэмпбелл" (Campbell’s Soup Cans), "Мао" (Mao), "Цветы" (Flowers), "Камуфляж" (Camouflage), "Дамы и господа" (Ladies and Gentlemen), "Ковбои и индейцы" (Cowboys and Indians), "Вымирающие виды" (Endangered Species), "Десять портретов евреев ХХ века" (Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century) и другие. Кроме этого, будут показаны известные работы "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий" и портреты Ленина.

Выставка представляет Энди Уорхола с разных сторон – как художника, дизайнера, оформителя, иллюстратора, фотографа, кинорежиссера, тусовщика; деятеля, оказавшего огромное влияние на культуру XX столетия, и просто как человека. Общая площадь экспозиции – более 2500 м2. На выставке будут представлены киноработы Уорхола, отдельный зал будет посвящен сотрудничеству художника с лейблами и музыкальными группами (The Rolling Stones, The Velvet Underground и др.). Кроме этого, в состав экспозиции войдет воссозданная "Фабрика" (The Factory) – арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, центр притяжения мировой богемы. Посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта – "Серебряными облаками". Несколько залов выставки будут оформлены фирменными обоями художника. Посетителям будет предложен бесплатный аудиогид, а также организованы экскурсии, лекции и воркшопы.

Помимо произведений самого Уорхола, посетителям будут показаны работы известных фотографов из близкого окружения художника, среди которых Фред Макдарра, Джерард Маланга и Кристофер Макос. Кроме того, будут представлены десятки различных экспонатов, демонстрирующих творческий путь Уорхола – например, коллекция модных нью-йоркских журналов (Vogue, Glamour, Harper's Bazaar), в которых художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах, а также большая коллекция оригиналов журнала Interview, основателем американской версии которого в 1969 году стал Уорхол.

Энди Уорхол (Питтсбург, 1928 – Нью-Йорк, 1987) – одна из самых сложных личностей мира искусства всего послевоенного периода. Смелый и эклектичный, Уорхол с самого начала своего пути стал символом массовой культуры и американской мечты. Он был художником, дизайнером, иллюстратором, скульптором, кинопродюсером, фотографом, видеохудожником, директором по рекламе, телевизионным и музыкальным продюсером, актером, моделью, писателем, философом, драматургом, директором и редактором журнала, лектором, графическим дизайнером, агентом для рок-звезд и артистов. Уорхол хотел, чтобы его работы были популярными, чтобы они естественным образом входили в любые дома, как это делают телевизионные программы.

Цель выставки "Я, Энди Уорхол" – продемонстрировать посетителям масштаб личности и многогранность таланта Уорхола, а также раскрыть его колоссальное влияние на культуру второй половины XX века.

Куратор выставки – Джанни Меркурио, специалист по американскому искусству. Ранее курировал музейные выставки Энди Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сегала, Роя Лихтенштейна, Тони Уэслера, Дэвида ЛаШапеля, Аниша Капура, Гаэтано Песке. Является одним из самых авторитетных специалистов по Уорхолу, куратором выставок Уорхола в США, Бельгии, Франции, Италии и других странах. Был автором и редактором около пятидесяти книг и каталогов выставок современного искусства, фотографии, дизайна и архитектуры.



Площадка: Москва, Выставочный зал Союза Художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу