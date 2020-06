Что показали на Global Talents Digital

Завершился первый выпуск международного гибридного fashion-проекта Global Talents Digital. 10–11 июня дизайнеры представили новые цифровые и реальные коллекции, которые демонстрировали виртуальные и реальные модели. Всего – 50 участников из 20 стран, показавших восемь виртуальных шоу и 38 новых коллекций.

Только на площадках социальных сетей VK, Facebook, Instagram публикации и стримы Global Talents Digital собрали более 2,5 миллионов просмотров. Причем основная часть пришлась на российскую социальную сеть VK. Трансляции видеопрезентаций смотрели по всему миру на 100 российских и зарубежных сайтах, в том числе на онлайн-платформах известных концепт-сторов и шоу-румов в Париже, Милане и Берлине.

Виртуальные шоу проходили с использованием интерактивных функций, так, во время прямых трансляций через QR-коды можно было рассмотреть образы в дополненной реальности (AR). Команда разработчиков ЯZAT и графические дизайнеры Байят Акеров, Виктория Кобелкова и The Digital Mary создали цифровые варианты коллекций дизайнеров-участников. Все видеопрезентации дизайнеров с AR также доступны на YouTube-канале Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Совместный хэштег TikTok и Global Talents Digital #перезагружаюмоду (на англ. – #rewiringfashion) набрал почти 20 миллионов просмотров. Большинство участников, отобранных для Global Talents Digital работают, используя принципы "устойчивой моды", поэтому челлендж TikTok призван был обратить внимание на проблемы избыточного потребления и происходящие в моде изменения, в том числе технологические. В #перезагружаюмоду приняли участие известные дизайнеры и блогеры TikTok – Алена Ахмадуллина, Белла Потемкина, Линус Леонардссон, Лиза Тян, Алина Чарова, Карина Шерер, Kenanovskaya, Королера Лера, Лара Жаркова и Энди Ли, Наталья Османн и Карина Нигай. Дизайнеры цифровой одежды Регина Турбина и Байят Акеров провели мастер-классы в TikTok и рассказали, как создавать и использовать цифровую одежду.

"Один из главных плюсов онлайн-формата мероприятий – это возможность дать шанс молодым дизайнерам со всего мира выйти из тени больших брендов, показать себя локально и всему миру. Global Talents Digital транслировались в двадцати странах и везде вызвали резонанс. Мы добавили в мероприятие дополненную реальность, цифровую одежду и виртуальных моделей, что сделало результат особенно интересным для сетевой аудитории", – рассказывает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

"Национальная палата моды начала прием заявок дизайнеров на следующий Global Talents Digital, который пройдет в августе–сентябре и будет полностью посвящен "устойчивой моде" (sustainable fashion) на фоне стремительно меняющейся индустрии. Это про осознанное потребление, новые материалы, вторичное использование и медленную моду. Это то, что вернулось в топ трендов вследствие пандемии", – добавил он.

Участники Global Talents Digital поделились своим опытом участия в гибридном онлайн-мероприятии.

"Время накладывает свой отпечаток на индустрию моды, и я думаю, формат онлайн Недели моды – это гармоничный выход в текущих условиях. Сейчас, когда ситуация с коронавирусом подстегнула глобальную диджитализацию, востребованность таких мероприятий в целом и сегмента виртуальной одежды будет только расти. Но я уверен, что прямой контакт с модой офлайн тоже быстро восстановится, так как ничто не заменит эмоции, которые возникают в "тактильном" формате коммуникации между брендом и аудиторией" – Игорь Чапурин, дизайнер бренда CHAPURIN.

"Работа с дизайнером Аннаисс Юкра была удивительным опытом. Я считаю, что digital – это будущее индустрии моды, и дизайнеры будут использовать все больше виртуальных моделей, они также смогут создавать свои собственные коллекции. Цифровая одежда – следующий большой тренд. Ваша модель может находиться на Луне, а после – гулять на морском дне. Мы увидели, как 3D изменил киноиндустрию, и я верю, что изменит индустрию моды", – Ivaany (Франция), виртуальный инфлюенсер.

"На мой взгляд, развитие цифровой одежды будет становиться все более важной частью индустрии моды. С точки зрения устойчивости, это невероятно интересная альтернатива созданию семплов физической одежды, поскольку вы экономите время и ресурсы. Я не уверен, что виртуальная одежда будет иметь место в нашей повседневной жизни в обозримом будущем, но я действительно считаю, что она станет серьезным sustainable и творческим дополнением современной индустрии" – Линус Леонардссон (Великобритания), дизайнер бренда LINUS LEONARDSSON.

"Я хотела бы, чтобы в будущем было больше подобных коллабораций с участием талантов со всего мира. Я думаю, что лучшие художественные работы создаются, именно когда есть "культурное разнообразие". Работа с Алексеем Севериным над "Бесконечным скроллом" (Infinite Scroll) показала мне, как разные художники могут выразить свой талант и индивидуальность в уникальном художественном произведении. Я хотела бы когда-нибудь посетить и принять участие в настоящем показе! Digital-показы – это еще и способ создания новой одежды, которая не может существовать в этом реальном мире!" – Serah Reikka (Франция), виртуальный инфлюенсер.

"Я надеюсь, что это станет новым трендом в индустрии моды, аналогично тому, что уже есть в искусстве, когда исследование новых технологий становится обычной практикой для развития мероприятий. За AR и 3D-сканированием стоит намного больше, чем нам кажется сейчас, и мне бы хотелось, чтобы больше смелых компаний исследовали их" – Тимо Хельгерт (Германия), digital-художник.

На Global Talents Digital также были представлены коллаборации бренда Be.Li.Ve. с австралийскими цифровыми моделями агентства Klubb Visuals – Candice Klubb и Bambi. А виртуальная модель Kim Zulu из ЮАР показала свою первую собственную digital-коллекцию.

Кроме того, восемь художников создали цифровые картины специально для Global Talents Digital. Антони Тудиско (Германия) представил современный babushka outfit из будущего, главная мысль картины Марка Тудиско (Германия) – "Неважно, что ждет нас в будущем. Никогда не расставайтесь!". Тимо Хельгерт (Германия) показал Москву и другие крупные города во время самоизоляции в рамках проекта "Возвращение природы". Русско-итальянский художник Алексей Северин создал совместную работу с французской виртуальной моделью Serah Reikka под названием Infinite Scroll. Sub Sensus (Россия), известный своей работой над графикой клипа Трэвиса Скотта, создал картину Peak, а Фернанд Кларк (Россия) представил проект Sudarinya_render.

Fashion-иллюстратор VEL LY и digital-художник Егор Голополосов показали цифровые картины, созданные в коллаборации с RTX Studio. Художники оценили мощь графики NVIDIA, которая позволяет создавать свои работы намного быстрее, независимо от сложности.

Известная российская виртуальная модель и инфлюенсер Aliona Pole представила цифровую коллекцию, созданную совместно с AliExpress. Каждый цифровой образ лимитированной коллекции ROONO доступен для заказа на AliExpress.

Шоу и презентации московского Global Talents Digital освещались по всему миру. Сайт российского издания Vogue поместил в галереи показов не только реальные дизайнерские коллекции, но и полностью цифровую одежду Регины Турбиной (бренд ophelica). "Global Talents Digital – первый в мире крупномасштабный модный онлайн-проект "смешанного формата", который совмещает настоящую дизайнерскую одежду с цифровой", - пишет китайский Elle. "Фактически, в центре внимания по-прежнему будет Москва, несмотря на то, что мероприятие не проходит там физически", – уверен итальянский Vogue. Американский Forbes рассказывает о двенадцати самых востребованных виртуальных моделях – из них треть приняли участие в Global Talents Digital.

В Global Talents Digital приняли участие российские и зарубежные дизайнеры – CHAPURIN, VARVARA ZENINA, into|into, Not for sale, duet.by.me, САМШИТ, AMARIN jewelry, OLA OLA, BEINUNISON, DANIIL KOSTYSHIN, RABBITHOLE, BAYARTAEV, ophelica, ГИДРОПЛАН, ALKHANASHVILI, Be.Li.Ve. (Россия / Франция), Sushchenko (Россия / Исландия), JAKE LIU (Австралия), Florentina Leitner (Австрия / Бельгия), CHAIN, VANESA KRONGOLD (Аргентина), FEMME DE MARS (Бельгия), Juan de La Paz (Боливия), Anciela, LINUS LEONARDSSON (Великобритания), NS GAIA (Индия), Också (Испания), TOMMAZO Studio (Кипр), ANNAISS YUCRA (Перу), 13/7 (Польша), Shell (США), Svoboda Ravenstvo Bratstvo (Франция), GUIDO VERA (Чили), AFTER WORK STUDIO, RAHEL GUIRAGOSSIAN (Швейцария), VIVIANO (Япония).

Успех онлайн-мероприятия отметил и медиасервис MEGOGO, который транслирует событие, – записи надолго останутся доступны для пользователей, чтобы зрители могли пересмотреть контент в удобное для них время. За трансляциями видеопрезентаций также можно было следить на медиаплатформе москвастобой.рф.

За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.