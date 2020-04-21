Oral-B приглашает на онлайн-беседы о здоровье со звездами

Принять участие и задать свой вопрос может каждый: подписывайтесь на @oralbrussia и пишите в комментариях свои идеи и предложения к обсуждению в прямом эфире.
Уютно, тихо, по-семейному – встретимся онлайн, чтобы поддержать друг друга и зарядиться позитивом. Поговорим о насущном: как провести время в самоизоляции с пользой для красоты и здоровья.
Самоизоляция – подходящий момент, чтобы пересмотреть свои привычки и устроить себе и своему жизненному пространству полноценный детокс. Сейчас у нас есть возможность побыть наедине со своим внутренним "я", заняться любимым делом и просто почувствовать, как это здорово – быть собой.
Своими лайфхаками с поделятся эксперты-стоматологи Oral-B в беседах с популярными телеведущими Юлией Барановской и Марикой.
Андрей Григорьянц, кандидат медицинских наук, руководитель научно-клинического центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, расскажет о том, как подержать своё здоровье и здоровье зубов в период всеобщего нахождения дома, а Инна Вирабова – детский стоматолог-хирург и президент Международной ассоциации стоматологов (IDA) – раскроет секреты ухода за детьми в самоизоляции и правильной гигиены детских зубов. А если проще – как поближе познакомиться со своей семьей и превратить домашний режим самоизоляции в необычное приключение.
Ближайший эфир: 22 апреля в 19:00 —
Инна Вирабова и Юлия Барановская.