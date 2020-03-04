"Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ": Бриллиант венгерского принца покидает Москву навсегда

Компания "Бродвей Москва" объявила о завершении проката самой динамичной и музыкальной комедии в столице. Вы еще думаете, присоединяться ли к 150 тысячам счастливых, ошеломленных и хохочущих без остановки зрителей? Тогда вот вам пять причин, для того, чтобы решить увидеть "оживший комикс", "голливудский блокбастер на сцене" и "филигранно воссозданный пин-ап 50-х" хотя бы раз.



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