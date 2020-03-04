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Пресс-релизы

"Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ": Бриллиант венгерского принца покидает Москву навсегда

Фото: Пресс-служба
Компания "Бродвей Москва" объявила о завершении проката самой динамичной и музыкальной комедии в столице. Вы еще думаете, присоединяться ли к 150 тысячам счастливых, ошеломленных и хохочущих без остановки зрителей? Тогда вот вам пять причин, для того, чтобы решить увидеть "оживший комикс", "голливудский блокбастер на сцене" и "филигранно воссозданный пин-ап 50-х" хотя бы раз. 
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Комедия от создателей "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"

Вот уже второй сезон Театр МДМ представляет комедии знаменитой британской театральной компании Mischief. Ее основатели – выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства Джонатан Сэйер, Генри Шилдс, Генри Льюис – специализируются на импровизационных комедийных шоу, используя в своих постановках классические приемы театральной клоунады. Придуманная ими формула идеальной комедии оказалась универсальной: "Чувство юмора – общечеловеческое понятие. Мы видели, как наши спектакли принимают в России, Америке, Норвегии, Англии, Италии, Франции, Южной Корее. Зрители смеются в одних и тех же местах, над одними и теми же ситуациями". Спектакль-катастрофа от Mischief "...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" так полюбился москвичам, что театральная компания "Бродвей Москва" решила поставить еще один хит из Лондона – "Комедию о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ"

Театральный реверанс Голливуду 

"…КАК БАНК ГРАБИЛИ" – классическая комедия положений, которая по количеству сюжетных линий, стремительных смен мест действия, переодеваний и разоблачений легко составит конкуренцию самым захватывающим фильмам об ограблениях. Тут угадываются и "Друзья Оушена", и "Миссия невыполнима", и "Полицейская академия", и даже фильмы Тарантино.  

Искрометные комические сцены сменяются атмосферными вокальными номерами, действие спектакля происходит на земле, на воде, в воздухе и даже преодолевает законы гравитации, разворачиваясь на 90 градусов. 40 персонажей, 20 мест действия, 150 костюмов, 6 золотых музыкальных хитов США 50-х. 

Сюжет спектакля переносит зрителя в 1958 год, в американский город Миннеаполис. Здесь никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц.

Музыка 

Поклонники MAMMA MIA!, CHICAGO, "Привидения" и других мюзиклов, которые с успехом шли в течение 15 лет в Театре МДМ, тоже остались довольны – в "Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" есть яркие музыкальные номера. В ней исполняются хиты, которые вошли в золотой фонд мировой эстрады: Dynamite трижды лауреата премии "Грэмми" Бренды Ли,  Something's Got a Hold on Me четырежды лауреата премии "Грэмми" Джеймса Кливланда и джазовый хит Why Don’t You Do It Right Лилиан Грин. 

Артисты

Ограбление по‑американски совершают актеры ведущих театров Москвы (Театр им. Вахтангова, Театр Наций, Театр им. Пушкина, Ленком, "Сатирикон" и др.) и мюзиклов.

Ежедневно в марте на сцену Театра МДМ будут выходить Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Павел Лёвкин, Даня Чванов, Кирилл Гордеев, Александр Горелов, Даниил Феофанов, Никита Смольянинов, Евгений Пилюгин, Станислав Беляев, Марина Иванова, Екатерина Лисоченко, Владимир Моташнёв, Даниил Феофанов и другие. 

Эпоха

И, конечно, отдельно стоит сказать о невероятной атмосфере, царившей в Соединенных Штатах в 50-е годы, и воссозданной в "Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ". Это было время удивительных Миссис Мейзел – стильные женственные образы в стиле pin up: четкие стрелки, графично очерченные яркие губы, повязки и легкие волны волос. Добавим к этому расцвет эпохи рок-н-ролла, очарование раннего телевидения, обаятельных гангстеров, отчаянных домохозяек и получим весь шарм середины XX века! 

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