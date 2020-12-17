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Художник Иван Бодров – творческий вымысел сценариста и режиссера фильма "Илиана. Верь мне"

3 декабря в российских кинотеатрах стартует психологический триллер с элементами черной комедии "Илиана. Верь мне" производства кинокомпании Домино фильм. Сюжет полнометражной картины увлекает с первых минут, но не менее интригует история художника Ивана Бодрова и его главной работы "Улыбка поляницы", которая играет большую роль в фильме, – все это стало творческим вымыслом сценариста и режиссера ленты Владимира Койфмана.
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"С самого начала работы над сценарием, первоначальное название которого было "Усмешка поляницы", мне хотелось, чтобы образ поляницы, сильно повлиявший на создание характера главной героини, Илианы, зримо присутствовал в фильме. Так возникла идея живописного полотна "Улыбка поляницы", рядом с которым происходит первая встреча моих героев. Конечно, у каждой работы должен быть автор. Я придумал забытого художника, обстоятельства жизни которого, перекликаются с историей моих героев, хотя они пока об этом и не догадываются. Так появился Иван Бодров и несколько важных для меня деталей его биографии. Чтобы все эти элементы сработали сильнее, я просто вынужден был сделать Федора коллекционером, профессором искусствоведения и исследователем творчества Ивана Бодрова", – рассказывает Владимир Койфман.

Федор Левашов в исполнении сербского актера Ивана Босильчича – один из главных героев фильма – страстный поклонник творчества художника. "У Федора устроенная жизнь: у него прекрасная жена, любимая работа, хороший дом, но нет покоя в душе. Он с благоговением смотрит на своего безумного идола, художника Ивана Бодрова, жизнь которого сложилась трагически. Иван Бодров безусловно очень талантлив, но психически не здоров, и у него болезненные отношения с женщинами", – говорит актер о своем персонаже.

Легенда об Иване Бодрове в фильме гласит, что современники противоречиво относились к его творчеству, а специалисты описывали его работы как темные по содержанию, жестокие и раздражающие. По словам режиссера, художника, который сможет достойно воплотить замысел и создать работы вымышленного мастера, долго искать не пришлось. С творчеством Татьяны Стрежбецкой Койфман хорошо знаком, к тому же она писала его портрет для проекта "В кадре и за кадром", поэтому он сразу предложил ей работу: "Татьяна уже много лет пишет удивительные портреты людей из мира кино. Идея ее заинтересовала, и она с удовольствием согласилась сыграть в эту игру. Договариваться в процессе работы было легко. Мы не только друзья, но и коллеги. По первому образованию, я художник, мы могли профессионально общаться на одном языке, поэтому никаких сложностей не возникало. Работы, написанные Татьяной, стали важной визуальной составляющей фильма".

Специально для фильма "Илиана. Верь мне" Татьяной Стрежбецкой были написаны такие картины, как "Кассандра", "Жертва", "Бессонница", "Сплин", "Полонянка", а также несколько набросков – "Рассвет", "Апрель", "Поляница" и "Сирин". Чтобы не только рассказать историю художника, но и воссоздать на экране его образ, был нарисован "автопортрет" Бодрова.

"До предложения режиссера Владимира Койфмана у меня уже был большой опыт работы над подобными картинами для кино. А так как до этого я писала его портрет, и мы очень много общались, я его понимала почти с полуслова и задачи были легко выполнимы. Первое и важное условие – это написать работы рукой художника Бодрова, который жил в самом начале двадцатого века, более 100 лет назад, и у которого был непростой характер. Пришлось перевоплотиться и вспомнить всех художников того периода. Времени было очень мало, почти месяц, а создать нужно больше десяти живописных и графических работ. Работалось быстро, как будто чья-то рука писала за тебя", – говорит Татьяна Стрежбецкая.

Стрежбецкая окончила Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого и Академию художеств им. И.Е. Репина. Любовь к живописи и графике Татьяна впитала с раннего детства, когда смотрела на работы своего прадедушки, художника Игната Шорникова. Пишет картины в стиле реализм, но, обучаясь в монументальной мастерской под руководством профессора А.А.Мыльникова, работала и по другим направлениям изобразительного искусства, включая иконопись, средневековые гравюры, авангард. Более 12 лет работает над живописным проектом "В кадре и за кадром", создавая портреты людей, стоящих по разные стороны камеры – режиссеров, актеров, операторов, художников и т.д.

"Сотрудничая со многими киностудиями в рамках своего проекта, мне часто приходится создавать картины к фильмам и сериалам, поэтому я не могу сказать, что работаю только в стиле реализм. Все зависит от того, что нужно для этого конкретного фильма или сериала. Как говорили наши профессора: "Настоящий художник должен уметь создавать в любом материале и в любом стиле". И я с этим абсолютно согласна!" – отмечает Стрежбецкая.

По признанию Татьяны, сложнее всего ей далась главная картина – "Улыбка поляницы", потребовалась более детальная проработка образа, ведь картина, наряду с художником Иваном Бодровым, должна была стать персонажем фильма.

"Самое сложное найти ракурс фигуры, черты лица, колорит и мягкую улыбку. Нужно учитывать, что поляница – женщина-богатырь, которую никто не мог одолеть, поэтому второй задачей было создать образ красивой, загадочной женщины, воинственной и женственной одновременно. Обсуждали долго, было сложно приступить к работе, даже искали женскую натуру, с кого можно была срисовать поляницу. Так постепенно сложился ее образ. Писать надо было "мужской рукой" и быть влюбленным в героиню. Когда начала работать над "Улыбкой поляницы", стали происходить странные вещи, особенно когда писала взгляд и саму улыбку. Было ощущение, что перевоплощаешься и переносишься во времени на 100 лет назад, становишься этим художником и окунаешься в древний мир былин и сказок. Работа была сделана на одном дыхании за несколько дней, несмотря на большой формат", – рассказывает художница.

Узнать загадочную историю вымышленного художника Ивана Бодрова и увидеть специально написанные для фильма "Илиана. Верь мне" картины можно уже с 3 декабря в российских кинотеатрах. Роли в ленте исполнили Ина Баррон, Иван Босильчич, Виктор Сухоруков, Анна Чурина, Макар Запорожский, Алексей Морозов, Алексей Барабаш.

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