Андрей Державин споет "Песни о хорошем"

Андрей Державин – автор хитов "Не плачь, Алиса!", "Журавли", "Брат", "Катя-Катерина", "Чужая свадьба", и многих других, основавший в 1985 году вместе с друзьями группу "Сталкер". После долгого перерыва (с 2000 по 2017 г. он был участником группы "Машина Времени"), Андрей снова собрал коллектив и сегодня успешно выступает со своей сольной программой. Весной 2019 года артист объявил о начале первого за 20 лет гастрольного тура. Аншлаговые концерты уже прошли в Кирове, Вологде, Барнауле, Красноярске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, и других городах.

"Наш концерт – отличная возможность для зрителей окунуться в то время, когда Алисе и Кате-Катерине было по 16 лет, почувствовать себя счастливыми и беззаботными, и еще раз убедиться в том, что все эти годы мы были вместе" – говорит Андрей Державин.

Программа каждого концерта составляется по опросам подписчиков артиста в соцсетях. 90% программы – хорошо известные поклонникам хиты, а также новые композиции, которые войдут в очередной альбом Андрея Державина и группы “Сталкер”. Пластинка должна выйти в 2020 году.

Дата: 21 сентября в Vegas City Hall

Время: 19.00.

Билеты: от 600 до 4000 руб.