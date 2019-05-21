Московский Фестиваль “Небо: теория и практика” объявил программу

Гости фестиваля впервые увидят полет на реактивном ранце российского пилота, посетят презентации летательных аппаратов будущего, среди которых ховерборды и ховербайки, грузовые дроны и многое другое.

Фестиваль “Небо: теория и практика” - единственное в России мероприятие подобного формата, рассчитанное как для профессионалов авиации, так и для активного семейного отдыха. Для этого программа фестиваля разделена на шесть частей: летная, экспозиционная, инновационная, детская, интерактивно-образовательная и деловая. Фестиваль объединяет огромное количество самых разных людей и демонстрирует, что летать могут любые устройства, начиная от "детских" метательных планеров и бумажных самолетов до летательных аппаратов будущего.

Продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий: “Среди целей, которые мы ставим перед фестивалем – развитие и объединение индустрии авиапроизводителей: стартапов, частных авиапроизводителей, авиаконцернов, профсоюзов. Мы создаем специальную площадку для показательных выступлений, обмена опытом и презентаций широкой публике и прессе. А также знакомим зрителей с инновациями – представляем на одной площадке все самые современные и увлекательные, притягательные для широкой аудитории, средства индивидуального пилотирования, говорим об изменении транспортной инфраструктуры, готовой принимать вызовы будущего! Мы даем актуальный инструментарий для современных родителей, обращая их внимание на огромный мир профессий и специальностей, связанных с авиацией. “Небо” это зрелищное шоу, образовательный формат и удивительные занятия для детей, но в то же время это и открытый диалог на самые актуальные темы “малой” авиации, частного пилотирования, развития БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) с профессионалами отрасли”.

Программа фестиваля

Показательные выступления лучших пилотажных групп малой авиации России

Пилотажные группы "Первый полет" и "Колибри" продемонстрируют в воздухе мертвые петли, бочки, пролет на "ноже" и другие не менее сложные фигуры. Кроме того, у гостей будет беспрецедентная возможность посмотреть на выступление семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту Светланы Капаниной!

Показательные выступления радиоуправляемых пилотажных копий самолетов

В небо поднимутся множество разных копий летательных машин, управлять ими и демонстрировать свое мастерство приедут более 30 профессиональных пилотов, среди которых чемпионы мира в классе радиоуправляемых реактивных моделей копий действующие чемпионы Мира Павел Лапшов и Виталий Робертус с уникальной программой.

Гонки на вертолетах

8 экипажей на вертолетах Robinson 44 и Ми 2 пройдут специальную трассу и выполнят опасные трюки на точность и скорость. Кроме того, зрители увидят зрелищный "танец" вертолетов под музыку и фристайл-программу.

Первые русские авиационные гонки – Formula 1

"Русские авиационные гонки" проводятся по Правилам вида спорта "Самолетный спорт" в дисциплине "Авиагонки – Формула-1" на российских самолетах ЯК-55 и СУ-26 и их модификациях. Впервые формат гонок был заявлен в 2018 году и практически никто в нашей стране не знаком с ним.

Скоростное пилотирование самолета на предельно малой высоте – особый вид искусства! Ведь пролеты осуществляются на высоте всего 10-15 метров от земли, а фигуры сложного и высшего пилотажа на высоте от 50 метров!

Инновационные летательные аппараты

Хотите узнать, что такое ховерборд и ховербайк? Увидеть реактивный сноуборд и планер, грузовой дрон, примерить реактивный ранец? Все это возможно на специальной площадке международного альянса воздушной мобильности MCFly.aero, где будут впервые демонстрировать достижения в разработке инновационных летательных аппаратов.

Катание на воздушном шаре

Все гости фестиваля смогут подняться в небо на воздушном шаре. Специально для этого организаторы привезут на территорию мероприятия 10 огромных тепловых аэростатов. Места хватит для всех. Но не забывайте, что эти летающие исполины поднимают пассажиров в небо только с 18-00.

Выставки авиационной техники

На фестивале будет открыто несколько экспозиций с бипланами, дельтапланами, планерами и историческими самолетами Ан-2, вертолетами Ми-2 и Ми-4. Кроме того, впервые на фестивале представят уникальную коллекцию самолетов времен Первой Мировой войны и 40-х гг. из России, Великобритании, Германии и США, восстановленных до летного состояния! На выставке можно будет увидеть такие легендарные модели, как И-15 БИС, ТЕКСАНТ Т-6, И-153 "Чайка", Фоккер Д. VII, АВРО – 540, Фоккер Др. 1 и Сопвич Кэмел.

Аттракционы

На площадке аттракционов будут представлены Труба Вортекс (ловко запутает и обманет ваш мозг), катапульта Братьев Райт (запуск модели при помощи катапульты высота более 8 м.), тренажеры для пилотов и космонавтов, такие как 3D-лопинг (имитация нахождения в разном пространственном положении), механизм для проверки координации движений и знаменитое кресло Барани для тренировки вестибулярного аппарата.

Шумовой тир и катание на ретро автомобиле

Для любителей пострелять Музей техники Вадима Задорожного представит аутентичный шумовой тир из более чем 10 видов стрелкового оружия, выставочное пространство с лекциями в огромном шатре, организует катание на ретро автомобиле ГАЗ 67Б, а также проведет несколько увлекательных детских мастер-классов.

Авиатренажеры

В этом году впервые на фестивале будет представлено 5 кабин настоящих самолетов, переоборудованных под авиатренажеры, три из которых никогда ранее не вывозились на подобные мероприятия. Гости смогут совершить посадку не только в благоприятных условиях, но и при ситуации воспламенившегося отказавшего двигателя – будет работать сирена и идти дым. На территории фестиваля представят следующие авиатренажеры: две кабины самолета Як-40, кабина самолета Embraer EMB 120, макет кабины самолета Cessna 172 Skyhawk и тренажер Beechcraft 58 Baron.

Лекторий

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи и лекции об авиации и автограф-сессии с известными летчиками, космонавтами, конструкторами и путешественниками.

Программа для детей и образовательный блок

Территория с тематическими детскими развлечениями в 2019 году станет в 7 раз больше, чем в прошлом сезоне! Здесь будет представлено множество занятий, площадок с кабинами настоящих самолетов, переоборудованных под авиатренажеры, игровых зон и других развлекательных точек. Включая мастер-классы по клепанию фюзеляжа настоящего самолета! Организаторы стремятся к том, чтобы посещение фестиваля для каждого ребенка стало одним из самых ярких впечатлений детства.

На фестивале будет представлена образовательная программа "Авиадети", в рамках которой состоится множество мастер-классов на тему авиастроения. Кроме того, ведущие ВУЗы России, АУЦ и другие профессиональные учебные заведения представят для юных гостей фестиваля ассортимент своих образовательных программ и курсов.

Организационные вопросы

Для комфортного пребывания на территории фестиваля для всех посетителей будет работать огромный современный фудкорт и более 10 фудтраков. Найдется еда на любой, даже самый взыскательный, вкус. Будет оборудован паркинг, как на территории фестиваля, так и на прилегающих зонах. Эта услуга платная – 300 рублей за одно место.

Как добраться?

Организаторы рекомендуют пользоваться общественным транспортом и добираться на электричке от Курского вокзала или станции метро "Площадь Ильича" до станции "Черное" (около 30 минут), дорога от станции до летного поля занимает 4 минуты 27 секунд. А самые нетерпеливые гости смогут прилететь на фестиваль на собственном самолете или вертолете!

График фестиваля

25 мая 11:00-20:00

26 мая 11:00-20:00



