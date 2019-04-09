В особняке в центре Москвы нашли призрак девушки

Действие театрального сериала разворачивается в усадьбе А.К. Поливанова, памятнике архитектуры начала ХIХ века, одном из редких образцов деревянного ампира. Вокруг этого мистического Дома ходят легенды. Одна из них – о замурованной девушке – послужила вдохновением для авторов при создании первой серии театрального сериала, и нашла отражение – во второй.

Хозяин одного поместья дворянского рода Поливановых, уличив свою горничную в краже фамильного кольца, велел крепостным замуровать девушку в стенах особняка. Ее призрак до сих пор блуждает по усадьбам дворянского рода Поливановых, охраняя их жуткие тайны….

"Дом 19|07. НАЧАЛО" – предыстория, ключ к секретам одного благородного семейства, произошедшая здесь более сотни лет назад, о связи людей и поколений через человеческие пороки.

"Герои, которых зрители видели в первой серии, во второй раскрываются с самой неожиданной стороны. – рассказывает режиссер постановки Артём Каграманян, – Мы максимально обострили линии взаимоотношений между персонажами и разрушили все представления зрителей о них."

Организаторы отмечают, что показы двух серий театрального сериала будут идти блоками, чтобы у зрителей была возможность увидеть обе части таинственной истории. В ролях заняты артисты, известные своей блестящей игрой в различных театральных проектах: Петр Таренков-Нарышкин, Вячеслав Штыпс, Сергей Сорокин, Андрей Школдыченко, Ростислав Колпаков, Анна Куркова, Роман Графов, Ольга Реутова, Ирина Чипиженко и др.

Генеральный продюсер: Наталья Залюбовская

Президент Регионального общественного фонда социально-правовой защиты отечественного архитектурного наследия.

Творческая команда:

Режиссер: Артем Каграманян. Режиссер театра и кино. В 2013 году создал независимое театральное содружество "Горизонт" и поставил на сцене Музея В. Высоцкого на Таганке спектакль "Гоген" по пьесе А. Ставицкого. В 2017 году приглашен в совместно российско-южнокорейский театральный проект, в рамках которого, совместно с южнокорейским режиссером Те Сик Кан, поставил мюзикл "Чайка" на сцене московского Театра Луны. Мюзикл "Чайка" получил премию "Прорыв Года – 2017" в номинации "Мюзикл года". Режиссер фильмов "Футбол слуцкого периода", "Последнее лето СССР", "Непридуманные истории". Работа режиссера отмечена призами национальной премии "Большая Цифра" (2012, 2013).

Сценарист: Борис Комаров. Автор стихотворных сценариев музыкальных спектаклей Московского театра детской сказки Натальи Солей "В забытой сказочной стране" и стихотворной адаптации спектакля "Снежная Королева. Приключения Кая и Герды". Сценарист ледовых шоу Ильи Авербуха "Мама", "Малыш и Карлсон на льду" и "12 месяцев".

Композитор: Руслан Муратов. Дирижер, композитор, аранжировщик, музыкальный исполнитель и продюсер. Член Союза композиторов России. Автор 40 саундтреков к российским фильмам и сериалам, в том числе сериалам Первого канала "Есенин" и "Турецкий гамбит", кинофильмам "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Август. Восьмого" и "Уходящая натура". Лауреат почетной премии РАО "За вклад в развитие науки, культуры и искусства".

Художественный руководитель: Сергей Сорокин. Окончил СПбГАТИ (ЛГИТМиК) по специальности "артист музыкального театра" (курс А.В.Петрова, 2008 г.). Артист мюзиклов "Бал вампиров" (2011-2019), "Призрак Оперы" (2014-2016), "Русалочка" (2012-2014), "Красавица и чудовище" (2008-2009). Исполнитель роли Сальвадора Дали в спектакле "Дали и Испанская королева из Казани" в Театре Луны, артист мюзикла "Чайка", спектакля "Мэри Поппинс". Лауреат международных конкурсов, награжден орденом "Молодое дарование России "Чароитовая звезда" и дипломом за "Большой вклад в развитие Российского музыкального театра". Обладатель уникального 5-ти октавного диапазона. Занесен в Книгу рекордов России как "самый высокий голос России". Эксперт Всероссийского образовательного форума "Таврида" в направлении "Мюзикл" (2017).