МКБ выиграл конкурс на размещение облигаций госзайма Якутии

Министерство финансов Якутии подвело итоги отбора финансовой организации для оказания услуг по организации, размещению и обращению облигаций республиканского государственного займа объемом 12 миллиардов рублей. В конкурсной процедуре участвовали пять финансовых организаций, победителем признан Московский кредитный банк.

С МКБ планируется заключить государственный контракт на оказание услуг по проведению процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций республики 2019 года. "Рынок организаторов государственных и муниципальных облигационных займов отличается жесткой конкуренцией. МКБ активно позиционирует себя на этом рынке, придает большое значение работе с субъектами и муниципалитетами" – отметил первый вице-президент банка Евгений Литвин.

Московский кредитный банк, основным владельцем которого является предприниматель Роман Авдеев, также активно работает на рынке долгового капитала. По итогам первого квартала 2019 года банк вошел в ТОП-5 ведущих организаторов облигаций в России по версии Cbonds. С начала года МКБ выступил организатором 11-ти эмиссий общей номинальной стоимостью более 140 миллиардов рублей. В конце 2018 года банк был отмечен премией Cbonds „Прорыв года“.