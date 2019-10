Неделя моды в Москве: настоящие рекорды, яркие персоны и новые fashion-пространства

С 22 по 27 октября 2019 года состоялось ключевое событие российской fashion-индустрии – Неделя моды в Москве. Считывая глобальные инсайты, Moscow Fashion Week представила новое urban оформление Гостиного двора и вышла за рамки традиционного формата. Так, один из показов состоялся в Московском метрополитене, на один вечер ставшим новым fashion-пространством.



В рамках Недели моды в Москве SS’20 были зафиксированы настоящие рекорды: в течение 6 дней Moscow Fashion Week представила 61 показ, участие в которых приняли более 70 дизайнеров и 1 700 моделей. Освещали Неделю моды в Москве больше 1 500 журналистов и более 500 инфлюенсеров. Гостями и участниками Moscow Fashion Week стали более 40 000 человек, а в завершающий день на площадке единовременно находилось более 10 000 посетителей .

Для тех, кто не смог попасть на Moscow Fashion Week, более 60 часов велась трансляция в официальной социальной сети "ВКонтакте" и на сервисе "Яндекс.Эфир".

Хэдлайнеры Недели моды в Москве SS'20

Яркий старт 42-го сезона Moscow Fashion Week дал известный российский кутюрье Валентин Юдашкин, представив в одном показе сразу две своих линии – Valentin Yudashkin и Yudashkin Kids. Впервые за 25-летнюю историю своего участия почетный резидент Недели моды в Москве, член "Ассоциации высокой моды и прет-а-порте" и лауреат премии "Золотой манекен" – гран-при Недели Высокой Моды в Москве провел показ не на основном подиуме Гостиного двора, а в зоне Street Fashion, исследуя таким образом новое модное пространство.

Также в первый день Недели моды в Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий сезона – показ концепт-стора "Секция". Показ прошел на территории Московского Метрополитена, в этом сезоне ставшим стратегическим партнером Moscow Fashion Week, а именно на станции "Деловой Центр". Локация показа задала вектор всему fashion-шоу: молодые российские дизайнеры не без иронии переосмыслили природу деловитости, бизнес-процессов, архаичных рабочих сюжетов и сам институт карьеры. В показе приняли участие звездные герои столицы, а атмосферу вечера создавали коктейли от Rémy Martin.

Светские выходы на Moscow Fashion Week

Неделя моды в Москве традиционно становится местом притяжения светских персон, общественных деятелей и деятелей искусств.

Торжественное открытие 42-го сезона Недели моды в Москве посетили Светлана Медведева, Татьяна Михалкова, Александр Буйнов, Лев Лещенко, Наталья Королева, Алсу, Клара Новикова, Дарья Коновалова и другие.

На "Деловом показе" в Московском Метрополитене присутствовали более двухсот почетных гостей, среди которых были Михаил Куснирович, Екатерина Моисеева, Стас Панков, Мария Федорова, Мария Миногарова, Артем Кривда, Глеб Рыжков, Гоша Полянский, Стефано ди Конза, Артем Волченко, Евгения Брагина, Эрик Сардиев, Марианна Елисеева, Андрей Карякин, Бенжар Курнамагомедов, Мариам Коберидзе, Лана Лерой и др.

Также гостями Недели моды в Москве стали Ида Достман, Лаура Джугелия, Александр Рогов, Роман Уваров, Митя Фомин, Альбина Джанабаева, Надя Ручка, Согдиана, Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Павел Руденко, Лада Дэнс, Катя Лель, Ольга Орлова, Ксения Бородина, Маша Малиновская, Александра Чвикова (Алекса), Дмитрий Дибров, Константин Цзю, Даниил Величко, Наталья Цветкова, Даниил Вахрушев, Александр Бердников, Мария Кравец, Анастасия Трегубова, Анастасия Смирнова, Ника Вайпер, Евгения Искандарова, Алан Басиев, Юлиан Аркаша, Анна Калашникова, Прохор Шаляпин, Ольга Николаева (Солнце), Андрей Пономарев, Дмитрий Оленин, Александр Сирадекиан и многие другие светские персоны.

Кроме того, звездные герои стали участниками модных показов. В этом сезоне на подиумы Недели моды в Москве вышли Влад Лисовец, Вероника Федорова, Полина Фаворская, Федя Елютин, Слава Глушков, Павел Табаков, а также Мария Погребняк, Александр Гудков, Айза Анохина, Екатерина Волкова, Ника Вайпер, Валдис Пельш, Владимир Сычев, Дмитрий Грачев и другие.

Главный подиум страны объединяет

В течение недели именитые кутюрье и десятки молодых дизайнеров представили свои коллекции. В рамках Недели моды в Москве прошли показы: Alta Costura, TIXI, DNK, Adelya Kurnosova & NK Fashion, STEFANIA, Matryoshka Fashion Industry, Gepur, SHAMKHAL, "Русский Силуэт", KIBOVSKAYA, KIDS WORLD FASHION, Fashion Collaboration, Shibina Nadegda, Эфемерида DK, Russian designers for kids, трио Тайбарей Лилия, Суховарова Ольга и Сметанина Анна, Anastasiya Kuchugova, La Story Store, IRINA SCHARLAU, I’m not a honey, Tatiana Saltovets, Ульяна Кузнецова, Julia Asutina, RT Collection, Irena Royal Fashion, Vika Chertina and Maximilan Lapin, Manzari, Borismama, Alena Nega, PoAlen, Natasha Timofeeva, STILNYASHKA, SeeArsi, Léka, Alisia Fiori, Masha Goryacheva, Nepokornaya, ILYA SHIYAN, VIQ I VICKY, GERA SKANDAL, ELEONORA AMOSOVA & HEARTZ, GEORGE BLACK, TEPLITSKAYA DESIGN, ANNA CHASOVSKIH, ODRI Mio, EVSTIGNEEVA, VOLKY, Елена Летучая.

В специальной зоне Street Fashion свои коллекции презентовали RUSSIAN BRANDS for kids, Katerina Myachina, Peruzzi, Mariposik by Victoria Klimycheva, Martin, GraceCollection, Zoya Kukushkina, ETVESTES, CHI и Мария Овсянникова, победитель конкурса дизайнеров VK Talents.

Одним из самых ярких и запоминающихся событий 42-го сезона Недели моды в Москве стала презентация коллекции ILYA SHIYAN, созданная в коллаборации с телеведущим Валдисом Пельшем. Источником вдохновения для коллекции послужила история эскадрильи "Зодиак" и американского художника Фила Бринкмана, работы которого легли в основу эксклюзивных графических рисунков, отрисованных вручную и нанесенных на кожу.

Бренд VOLKY в новом сезоне вновь обратились к анималистической теме – куртки и парки с леопардовым принтом стали ярким акцентом всей коллекции. В отделке были использованы эко– и натуральный мех, а также глянцевые ткани и глиттер большой палитры неоновых оттенков, что, несомненно, сделало каждый образ заметным и трендовым. Новую коллекцию представили девушки и парни, замаскированные под диких кошек компанией ARTBANDA и школой макияжа и боди-арта Дарьи Богатовой.

Неделя моды в Москве стала первым подиумом в истории бренда LA Story Анны Седоковой и Виктории Десятниковой. В рамках показа LA Story представил свои лучшие образы, являющиеся квинтэссенцией спорт-шика и street-style Нью-Йорка и других крупных городов с бунтарским стилем.

Новая коллекция Lovers от GERA SKANDAL была полностью посвящена любви: к себе, к людям, но в то же время, об общественном протесте.

Закрыл 42-ой сезон Недели моды в Москве показ первой коллекции под собственным брендом от Елены Летучей. В поисках идеальных вещей для себя Елена создала новый проект для всех.

Необычный показ от кондитеров

Уникальным событием этого сезона Недели моды в Москве стал первый в мире показ, на котором объектом созерцания стали не одежда или обувь, а торты. Сеть кондитерских "Любовь и Сладости" представила новую коллекцию "Мода на Сладости SS 19/20, в которой представлены самые актуальные тренды из мира моды, но все они...съедобные! Туфли, сумки, кроссовки, даже Собака Кунса. Сюрреализм, геометрические формы, неоновые цвета – все это стало частью коллекции.

Деловая программа Недели моды в Москве

Кроме того, в рамках Moscow Fashion Week SS’20, помимо показов дизайнеров, состоялись public talks с участием представителей российской fashion-индустрии. Деловая программа была создана при поддержке стратегического партнера Недели моды в Москве Fashion Consulting Group – ведущего консалтингового агентства, которое оказывает услуги по развитию, поддержке и реорганизации бизнеса в сфере моды, проводит исследования модного рынка и организует обучение и переподготовку кадров для работы в модном бизнесе.

Ключевыми темами public talks стали: "Sustainability: тренд на осознанность", в рамках которой Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group, и Александра Калошина, основатель Radical Chic и студии дизайна Solstudio Textile Design, обсудили вопросы, связанные с изменением потребительских привычек и влиянием этого тренда на индустрию моды; Диана Вахрушева, CEO Noblesnob, Concept-store, и Бесо Туразашвили, основатель и креативный директор бренда Berhasm, СЕО агентства Electric Brand Consultants, поговорили "Fashion коллаборациях и правилах коммерческого успеха".

Катя Дарма, главный редактор Buro 24/7, Иляна Эрднеева, главный редактор Glamour, и Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group, обсудили повестку fashion-медиа на 2020 год и то, кто и как сегодня влияет на российский и зарубежный модный глянец.

Галина Кравченко, директор департамента "Ассортимент", Fashion Consulting Group и официальный представитель FashionSnoops в России, рассказала о главных fashion трендах SS'20, отметив, что тренд рождается не в fashion-индустрии, а является производной социальных изменений в обществе и жизни современного человека.

В завершающий день в рамках Moscow Fashion Week состоялся public talk на тему: "Поиск уникальности в современной моде: как быть оригинальным сегодня?" с участием Натальи Османн, соавтора проекта о путешествиях #FollowMeTo, входящей в top-3 самых влиятельных travel-инфлюенсеров по версии Forbes США, и Мирой Бруман, основателя компании TONKA PERFUMES.

Сделано в России

Неделя моды в Москве стремительно развивается и трансформируется, но задачи главного fashion-события сохраняются – показать потенциал креативных идей российских дизайнеров и дать старт новым именам в моде. Ключевой и концептуальный слоган Недели моды в Москве – "Сделано в России".