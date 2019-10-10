Новый сезон "Алых парусов": Великая история любви в мюзикле Дунаевского

Эта легендарная история любима многими поколениями, и ее, казалось бы, знают все – и в то же время не знает никто. Парадокс "Алых парусов" в том, что сказка вовсе сказкой не является, – в повести Александра Грина есть рукотворное чудо, есть борьба за право мечтать, вера в судьбу, гимн чистоте и силе души, а главное, Любовь, которая и служит маяком для людей из века в век, кто бы они ни были.

И все это в мюзикле маэстро Дунаевского подчеркнуто еще ярче благодаря не только потрясающей музыке, но и нетривиальным сюжетным ходам писательского дуэта Андрея Усачёва и Михаила Бартенева и новым персонажам, которые всё равно кажутся сошедшими с гриновских страниц.

В Год театра спектакль, любимый тысячами зрителей, вернулся на московские подмостки вместе со звёздами жанра – Сергеем Ли, Эвелиной Бледанс, Кириллом Гордеевым, Марией Иващенко, Андреем Школдыченко, Натальей Корецкой, Марией Плужниковой, Оксаной Костецкой и молодыми, но не менее талантливыми артистами – Марией Паротиковой, Артемом Елисеевым, Иваном Коряковским.

Событием станет дебют в партии Меннерса юного ученика легендарного Владимира Андреева и Лики Руллы – Эмиля Салеса, уже известного по звездной роли в мюзикле "Стиляги" и фильмам "Я буду вовремя", "Русалка. Озеро мертвых", "Рондо".