Московский White Rabbit занял 15 место в списке лучших ресторанов мира

19 июня в Бильбао объявили результаты международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants 2018. Ресторан White Rabbit поднялся по сравнению с прошлым годом на 8 позицию, заняв 15-е место в списке лучших ресторанов мира и поставив рекорд: White Rabbit – первый российский ресторан, который занимает место в верхней половине топ-50 мира четыре года подряд.

Владимир Мухин, бренд-шеф холдинга White Rabbit Family: "Победа в мировом рейтинге – это признание того, что ты стал лучше. Что ты научился быть собой, проживать в гармонии каждый момент своей жизни. Я уверен, что русская кухня может и должна стать новым мировым трендом. У нас есть все, что для этого нужно: уникальные продукты, аутентичные техники приготовления, история и традиции. После Чемпионата Мира я надеюсь, даже больше – я уверен, что многие люди в мире откроют для себя Россию и ее кухню".

Впервые White Rabbit вошел в расширенную версию рейтинга – топ-100 – в 2014-м году, заняв 71-е место. Спустя год стал 23-м, получив также номинацию как "Highest New Entry" или "Самый успешный дебют года". А в 2016 году ресторан поднялся еще на пять пунктов. "Мы вернулись на 23-е место, чтобы стать лучше", – пообещал Владимир Мухин после объявления результатов и сдержал обещание.

Лучшим рестораном 2018 года по версии The World 50 Best Restaurants названа Osteria Francescana Массимо Боттуры (г. Модена), вернувшая себе утерянную в прошлом году позицию первого в мире! На второй строке рейтинга оказался El Celler de Can Roca (Испания). И на третьей – Mirazur (Франция) Мауро Колагреко.

Уильям Дрю, главный редактор издания The World’s 50 Best Restaurants: "Мы поздравляем всех, кто вошел в список победителей, которые постоянно перекраивают мировую кулинарную карту. Мы рады возвращению Osteria Francescana на первое место рейтинга The World’s 50 Best Restaurants в этом году".

Из российских ресторанов в этом году экспертами The World 50 Best Restaurants были отмечены еще два: Selfie (шеф-повар Анатолий Казаков), поднявшийся с 88-ой отметки на 70-ю (!) и Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких на Страстном бульваре (72-я срока рейтинга).

Специальные награды получили:

Ресторан Den из Токио (Япония) – поднялся на 28 пунктов до 17 места в рейтинге, за что получил награду Highest Climber Award, которую предоставила компания Lavazza.

Ресторан Disfrutar из Барселоны (Испания) дебютировал в списке под 18 номером и завоевал награду Highest New Entry от компании Aspire Lifestyles.

Дэну Барберу, шеф-повару ресторана Blue Hill at Stone Barns в Покантико-Хилс (США), коллеги присудили награду Chefs’ Choice Award, которую предоставила компания Estrella Damm.

Ресторан Geranium из Копенгагена (Дания) стал обладателем награды Art of Hospitality Award от компании Ferrari Trento.

Ресторан Azurmendi получил награду Sustainable Restaurant Award от компании Dekton® by Cosentino.

Французский шеф-повар Седрик Гроле увез домой награду The World’s Best Pastry Chef Award от компании Sosa.

Шеф-повар из Лондона Клэр Смит завоевала награду как лучшая женщина шеф-повар World's Best Female Chef Award 2018 от компании elit® Vodka.

Гастону Акурио из Перу присуждена награда Life time Achievement Award 2018 от компании Diners Club®.

Калифорнийский ресторан Single Thread стал обладателем One To Watch Award 2018 от компании Miele.

Шеф-повар из Тайваня Джесси Люза взяла первую награду 50Best BBVA Scholarship.

Список 50 лучших ресторанов мира 2018:

1. Osteria Francescana (Модена, Италия, лучший в Европе, лучший в мире).

2. El Celler de Can Roca (Жирона, Испания).

3. Mirazur (Ментон, Франция).

4. Eleven Madison Park (Нью-Йорк, США, лучший в Северной Америке).

5. Gaggan (Бангкок, Тайланд, лучший в Азии).

6. Central (Лима, Перу).

7. Maido (Лима, Перу).

8. Arpège (Париж, Франция).

9. Mugaritz (Сан-Себастьян, Испания).

10. Asador Etxebarri (Axpe, Испания).

11. Quintonil (Мехико, Мексика).

12. Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, Нью-Йорк, США)

13. Pujol (Мехико, Мексика).

14. Steirereck (Вена, Австрия).

15. White Rabbit (Москва, Россия).

16. Piazza Duomo (Альба, Италия).

17. Den (Токио, Япония, наивысший подъем в рейтинге).

18. Disfrutar (Барселона, Испания, наивысшая ступень у нового участника в рейтинге).

19. Geranium (Копенгаген, Дания, отмечен знаком Мастерство гостеприимства).

20. Attica (Мельбурн, Австралия, лучший в Австралии).

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée (Париж, Франция).

22. Narisawa (Токио, Япония).

23. Le Calandre (Рубано, Италия).

24. Ultraviolet by Paul Pairet (Шанхай, Китай).

25. Cosme (Нью-Йорк, США).

26. Le Bernardin (Нью-Йорк, США).

27. Boragó (Сантьяго, Чили).

28. Odette (Сингапур, новый участник).

29. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Париж, Франция).

30. D.O.M (Сан-Пауло, Бразилия).

31. Arzak (Сан-Себастьян, Испания).

32. Tickets (Барселона, Испания).

33. The Clove Club (Лондон, Великобритания).

34. Alinea (Чикаго, США).

35. Maaemo (Осло, Норвегия, новый участник).

36. Reale (Кастель ди Сангро, Италия).

37. Restaurant Tim Raue (Берлин, Германия).

38. Lyle’s (Лондон, Великобритания, новый участник).

39. Astrid y Gastón (Лима, Перу).

40. Septime (Париж, Франция).

41. Nihonryori RyuGin (Токио, Япония, участвует повторно).

42. The Ledbury (Лондон, Великобритания).

43. Azurmendi (Ларабетцу, Испания, стабильная позиция в рейтинге).

44. Mikla (Стамбул, Турция, новый участник).

45. Dinner by Heston Blumenthal (Лондон, Великобритания).

46. Saison (Сан-Франциско, США).

47. Schloss Schauenstein (Фюрстенау, Швейцария, участвует повторно).

48. Hiša Franko (Кобарид, Словения, новый участник).

49. Nahm (Бангкок, Тайланд).

50. The Test Kitchen (Кейптаун, ЮАР, участвует повторно, лучший в Африке).