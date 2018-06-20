Московский White Rabbit занял 15 место в списке лучших ресторанов мира

Россия на ЧМ-2018 Пенсионная реформа Расписание матчей ЧМ-2018 Главные события столицы Эксклюзив

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Четверг 21 июня
Лента новостей
12:59
Найден инновационный способ победить рак груди
12:58
Госдума проведет четыре дополнительных заседания
12:08
Меган Маркл ждет близнецов
11:50
Рецепт ремесленных спагетти из Неаполя с моллюсками
11:46
Циничную телеведущую разгромили за фальшивые слезы
11:22
Двухлетняя девочка разбилась после падения с девятого этажа
11:02
Изменчивый Трамп снова захотел дружить с Россией
11:01
Провалившегося Месси вызвали на "шашечную" дуэль
10:52
Прогноз на ЧМ-2018 для России поразил своей точностью
10:42
"Застал с другим": Шнуров устал от загулов жены
10:31
Самая красивая россиянка на ЧМ-2018 оказалась порнозвездой
10:24
Наибольшую поддержку мундепов в АМОМ получили Свиридов, Красовский и Кумин
09:54
Волочкова с декольте до пупа побила телеведущего во время съемки
09:42
Больным россиянам дадут дополнительный выходной
09:31
Жительница Барнаула избила розой полицейского
09:12
Курникова в одиночку воспитывает двоих малышей
09:11
Порошенко уговорил Литву нагадить России
08:43
"Правда никому не нужна": откровенное признание Леры Кудрявцевой
08:35
В США скончался известный спортсмен
08:17
Странная смерть российского телеведущего вызвала вопросы
08:14
Зарвавшегося Кикабидзе разнесли после скандала
22:01
Известная российская актриса родила ребенка
22:00
Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
21:55
Большая рыба дала отпор акуле-молоту (видео)
21:48
Единороссы обсудят пенсионную реформу в регионах
21:47
Эротическое видео с украинскими пограничницами слили в Сеть
21:37
Аманти и Казаченко сделали заявление
21:25
Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
21:01
"Наелись мельдония": над российскими футболистами нависла угроза
20:49
Россия потеряла талантливую спортсменку
20:47
История о раке в шоу Малахова довела россиян до слез
20:27
В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
20:00
Солнцев – подлецу Абрикосову: Ты мерзкая и проклятая судьбой тварь!
19:52
Кусака Суарес вывел Россию в плей-офф чемпионата мира
19:51
Офицер с двумя детьми погиб в жуткой аварии в Петербурге
19:24
Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева
19:21
В Волгограде фанаты испугались пожара в трамвае
19:04
Определен победитель в третьей мировой войне
19:00
Задолжавшего 500 тысяч алиментщика объявили в розыск
18:43
В состав российского флота вошел новый корабль
18:31
Лайма Вайкуле откровенно рассказала о страсти с возлюбленным
18:25
Бегство комментаторов с Первого канала назвали позорищем
17:56
В жилом доме в Челябинске произошел взрыв
17:50
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
17:37
На Украине переименуют две области
17:11
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
17:10
Грузовик попал в смертельное ДТП под Саратовом
17:02
В "Пусть говорят" раскрыли пугающие детали развода Долиной
16:54
Роналду поставил на место футболиста сборной России
16:41
Жена телеведущего Киселева объяснила выгоду поздней пенсии
16:31
"Грозит ампутация": Борисова в ужасе от состояния алкаша Осина
16:21
"Я угорал в голос": Егор Крид раскрыл всю подноготную шоу "Холостяк"
16:14
Пенсионная реформа научит россиян заботиться о себе
16:10
В престижном вузе Москвы подрались преподаватель и студентка (видео)
16:02
Украина раскрыла истинную цель Крымского моста
15:49
Трагически погиб российский ведущий
15:29
Сын чиновника "отказался" от родителей ради ЧМ-2018
15:23
Под Ростовом сгнивший столб упал на машину
15:15
Чем грозит замужество с "пополамщиком"
15:13
Украинца наказали за провокацию на матче сборной России
14:59
Победоносную сборную России увековечили на эксклюзивном iPhone
14:40
Родившая Соловьева рассталась с Жидковым из-за Арнтгольц
14:35
Ненавидящий Россию Кикабидзе сделал признание дочке Немцова
14:33
"Холодная" Смехова отказалась от ребенка
14:32
Московские геи поцапались за грязную простыню Криштиану Роналду
14:07
Омичи украли 82 тонны угля
13:58
Из канала имени Москвы чудом спасли четырехлетнюю девочку
13:45
Москва наращивает темпы строительства
13:36
Страстный секс пассажиров самолета попал на видео
13:33
"Скандал был чудовищный!": названа причина спешного ухода Уткина с Первого канала
13:28
Неузнаваемый Венцеслав Венгржановский появился на "Доме-2"
13:17
Уругвай решит судьбу России на ЧМ-2018
13:07
Звезду "Улиц разбитых фонарей" нашли мертвой
12:53
В Карелии при пожаре в деревянном доме погиб ребенок
12:48
"Я не фрик!": Волочкова устала от насмешек и оскорблений
12:43
Открыт главный секрет молодости лица
12:40
Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"
12:32
"Мумия возвращается": в Сети предсказали страшную месть египтян после ЧМ-2018
12:27
Госдума приравняла день в СИЗО к полутора дням в колонии
12:14
Московское метро накажет прыгающих на рельсы пассажиров
11:52
"У меня не будет никаких отношений!": испуганная Бузова совершила безумный поступок
11:51
Под Воронежем в аварии с маршруткой пострадали шесть человек
11:44
В глазу 10-летнего мальчика застряла петарда
11:34
На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
11:26
Калашникова неожиданно проболталась об усыновлении своего ребенка
11:19
Киркоров жестко ответил на нападки Пугачевой
11:05
В Казани пьяный водитель влетел в столб
11:01
На россиян объявили охоту в Tinder из-за ЧМ-2018
10:52
Футбольное безумство охватило Россию
10:34
Нефть и налоговые выплаты удерживают рубль от снижения
10:15
Мойщик устроил покатушки на машине клиента
10:14
Попавшая в пьяный конфуз Цывина рассказала о законе бумеранга
10:08
Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала
09:48
В жутком ДТП в Крыму погибли пять человек
09:41
На трассе в Кузбассе сгорел КамАЗ пива
09:29
Счастливая Лопырева вывалила грудь на Смолова
09:26
"Я все": тяжелобольной Билан странно отреагировал на событие года
09:18
Россиянин в пьяном угаре зарезал дочь
09:01
Египтяне погнали тренера сборной после поражения на ЧМ
08:45
Голая Дарья Клюкина из "Холостяка" показала фото в ванне
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева
У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо
Ненавидящий Россию Кикабидзе сделал признание дочке Немцова
Дочь в обтягивающих шортах обставила голую Волочкову
Харкающему "гепатитной слюной" Казаченко грозят расправой
Зарвавшегося Кикабидзе разнесли после скандала
Пресс-релизы

Московский White Rabbit занял 15 место в списке лучших ресторанов мира

Фото: Пресс-служба
19 июня в Бильбао объявили результаты международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants 2018. Ресторан White Rabbit поднялся по сравнению с прошлым годом на 8 позицию, заняв 15-е место в списке лучших ресторанов мира и поставив рекорд: White Rabbit – первый российский ресторан, который занимает место в верхней половине топ-50 мира четыре года подряд.
прочитано 652 раза

Владимир Мухин, бренд-шеф холдинга White Rabbit Family: "Победа в мировом рейтинге – это признание того, что ты стал лучше. Что ты научился быть собой, проживать в гармонии каждый момент своей жизни. Я уверен, что русская кухня может и должна стать новым мировым трендом. У нас есть все, что для этого нужно: уникальные продукты, аутентичные техники приготовления, история и традиции. После Чемпионата Мира я надеюсь, даже больше – я уверен, что многие люди в мире откроют для себя Россию и ее кухню".

Впервые White Rabbit вошел в расширенную версию рейтинга – топ-100 – в 2014-м году, заняв 71-е место. Спустя год стал 23-м, получив также номинацию как "Highest New Entry" или "Самый успешный дебют года". А в 2016 году ресторан поднялся еще на пять пунктов. "Мы вернулись на 23-е место, чтобы стать лучше", – пообещал Владимир Мухин после объявления результатов и сдержал обещание.

Лучшим рестораном 2018 года по версии The World 50 Best Restaurants названа Osteria Francescana Массимо Боттуры (г. Модена), вернувшая себе утерянную в прошлом году позицию первого в мире! На второй строке рейтинга оказался El Celler de Can Roca (Испания).  И на третьей – Mirazur (Франция) Мауро Колагреко. 

Уильям Дрю, главный редактор издания The World’s 50 Best Restaurants: "Мы поздравляем всех, кто вошел в список победителей, которые постоянно перекраивают мировую кулинарную карту. Мы рады возвращению Osteria Francescana на первое место рейтинга The World’s 50 Best Restaurants в этом году".

Из российских ресторанов в этом году экспертами The World 50 Best Restaurants были отмечены еще два: Selfie (шеф-повар Анатолий Казаков), поднявшийся с 88-ой отметки на 70-ю (!) и Twins Garden  братьев Ивана и Сергея Березуцких на Страстном бульваре (72-я срока рейтинга).

Специальные награды получили:

  • Ресторан Den из Токио (Япония) – поднялся на 28 пунктов до 17 места в рейтинге, за что получил награду Highest Climber Award, которую предоставила компания Lavazza.
  • Ресторан Disfrutar из Барселоны (Испания) дебютировал в списке под 18 номером и завоевал награду Highest New Entry от компании Aspire Lifestyles.
  • Дэну Барберу, шеф-повару ресторана Blue Hill at Stone Barns в Покантико-Хилс (США), коллеги присудили награду Chefs’ Choice Award, которую предоставила компания Estrella Damm.
  • Ресторан Geranium из Копенгагена (Дания) стал обладателем награды Art of Hospitality Award от компании Ferrari Trento.
  • Ресторан Azurmendi получил награду Sustainable Restaurant Award от компании Dekton® by Cosentino.
  • Французский шеф-повар Седрик Гроле увез домой награду The World’s Best Pastry Chef Award от компании Sosa.
  • Шеф-повар из Лондона Клэр Смит завоевала награду как лучшая женщина шеф-повар World's Best Female Chef Award 2018 от компании elit® Vodka.
  • Гастону Акурио из Перу присуждена награда Life time Achievement Award 2018 от компании Diners Club®.
  • Калифорнийский ресторан Single Thread стал обладателем One To Watch Award 2018 от компании Miele.
  • Шеф-повар из Тайваня Джесси Люза взяла первую награду 50Best BBVA Scholarship.

Список 50 лучших ресторанов мира 2018:

1. Osteria Francescana (Модена, Италия, лучший в Европе, лучший в мире).

2. El Celler de Can Roca (Жирона, Испания).

3. Mirazur (Ментон, Франция).

4. Eleven Madison Park (Нью-Йорк, США, лучший в Северной Америке).

5. Gaggan (Бангкок, Тайланд, лучший в Азии).

6. Central (Лима, Перу).

7. Maido (Лима, Перу).

8. Arpège (Париж, Франция).

9. Mugaritz (Сан-Себастьян, Испания).

10. Asador Etxebarri (Axpe, Испания).

11. Quintonil (Мехико, Мексика).

12. Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, Нью-Йорк, США)

13. Pujol (Мехико, Мексика).

14. Steirereck (Вена, Австрия).

15. White Rabbit (Москва, Россия).

16. Piazza Duomo (Альба, Италия).

17. Den (Токио, Япония, наивысший подъем в рейтинге).

18. Disfrutar (Барселона, Испания, наивысшая ступень у нового участника в рейтинге).

19. Geranium (Копенгаген, Дания, отмечен знаком Мастерство гостеприимства).

20. Attica (Мельбурн, Австралия, лучший в Австралии).

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée (Париж, Франция).

22. Narisawa (Токио, Япония).

23. Le Calandre (Рубано, Италия).

24. Ultraviolet by Paul Pairet (Шанхай, Китай).

25. Cosme (Нью-Йорк, США).

26. Le Bernardin (Нью-Йорк, США).

27. Boragó (Сантьяго, Чили).

28. Odette (Сингапур, новый участник).

29. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Париж, Франция).

30. D.O.M (Сан-Пауло, Бразилия).

31. Arzak (Сан-Себастьян, Испания).

32. Tickets (Барселона, Испания).

33. The Clove Club (Лондон, Великобритания).

34. Alinea (Чикаго, США).

35. Maaemo (Осло, Норвегия, новый участник).

36. Reale (Кастель ди Сангро, Италия).

37. Restaurant Tim Raue (Берлин, Германия).

38. Lyle’s (Лондон, Великобритания, новый участник).

39. Astrid y Gastón (Лима, Перу).

40. Septime (Париж, Франция).

41. Nihonryori RyuGin (Токио, Япония, участвует повторно).

42. The Ledbury (Лондон, Великобритания).

43. Azurmendi (Ларабетцу, Испания, стабильная позиция в рейтинге).

44. Mikla (Стамбул, Турция, новый участник).

45. Dinner by Heston Blumenthal (Лондон, Великобритания).

46. Saison (Сан-Франциско, США).

47. Schloss Schauenstein (Фюрстенау, Швейцария, участвует повторно).

48. Hiša Franko (Кобарид, Словения, новый участник).

49. Nahm (Бангкок, Тайланд).

50. The Test Kitchen (Кейптаун, ЮАР, участвует повторно, лучший в Африке).

20 июня 2018, 16:52
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 июня 2018
просмотры: 123

В Москве пройдет первый фестиваль джаза и шахмат

Chess & Jazz станет крупнейшим музыкальным мероприятием в столице в период проведения Чемпионата мира по футболу

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 июня 2018
просмотры: 123

Президент приедет на "Нашествие-2018"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 июня 2018
просмотры: 123

В день памяти и скорби покажут "Ленинград 42/59"

Режиссер Дмитрий Бикбаев поставил честный спектакль о людях, переживших войну

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 июня 2018
просмотры: 123

Детский благотворительный футбольный турнир "Кубок Доброты" пройдет в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 июня 2018
просмотры: 123

В столице с размахом прошел второй Фестиваль русского гостеприимства

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 июня 2018
просмотры: 123

В столице пройдет ралли Bosch Moskau Klassik-2018

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 июня 2018
просмотры: 123

В Крылатских холмах состоялся тест-драйв Skoda Kodiaq

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 июня 2018
просмотры: 123

Искатели приключений отправляются на Мальдивы

Курорт Velassaru Maldives предлагает экскурсии на затонувший корабль

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 июня 2018
просмотры: 123

Фестиваль цветов пройдет в Москве

Япония впервые примет участие в Moscow Flower Show-2018

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 июня 2018
просмотры: 123

Названы хедлайнеры фестиваля Skypark Live! в Сочи

567

загрузить ещё

Политика

На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
Трамп цинично плюнул на права человека
Порошенко поплатился за мерзкую выходку против России
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Шоу-бизнес

Казаченко проговорился о еще одном своем ребенке
Меган Маркл ждет близнецов
"Не надо стесняться своих 150 килограммов": располневшая Собчак откровенно о лишнем весе
Совсем стыд потеряли: вскрылись грязные методы работы Первого канала

Проишествия

Звезду "Улиц разбитых фонарей" нашли мертвой
В престижном вузе Москвы подрались преподаватель и студентка (видео)
Москвич увеличивал пенис вазелином и оказался в больнице
Известную актрису упекли в психбольницу после попытки задушить мать

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Родившая Соловьева рассталась с Жидковым из-за Арнтгольц

Женщина сделала важное заявление
Шоу-бизнес

Трагически погиб российский ведущий

Печальную новость сообщил стилист Сергей Зверев
Шоу-бизнес

"Правда никому не нужна": откровенное признание Леры Кудрявцевой

Телеведущая приняла участие в блиц-опросе
Шоу-бизнес

Курникова в одиночку воспитывает двоих малышей

Избранник назвал ее супергероем

Гороскоп

Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти
Прилучного и Муцениеце ждет развод со скандалом
Диета по зодиаку

Фоторепортажи

Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"
Футбольное безумство охватило Россию
Сборная России обыграла Египет на ЧМ: как это было
Болельщицы-красотки со всего мира показали в Москве все прелести

Спорт

Россия потеряла талантливую спортсменку
"Наелись мельдония": над российскими футболистами нависла угроза
Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
Кусака Суарес вывел Россию в плей-офф чемпионата мира

Регионы

В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru