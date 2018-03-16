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Пресс-релизы

В Москве выберут главные радиохиты

Фото: пресс-служба
VI ежегодная церемония TopHit Music Awards состоится 11 апреля 2018 года в Москве, в клубе Yota Arena.
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TopHit отметит самые популярные радиохиты, звучавшие в 2017 году, а также артистов, их исполняющих, в следующих номинациях: "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая группа", "Лучшая песня 2017 года", "Радиовзлёт года". TopHit также отметит специальным призом "За объективность" одну из музыкальных премий прошедшего, 2017 года.

Портал PromoDJ определит танцевальный хит года и наградит лучшего производителя ремиксов. СервисFonMix вручит награды артистам, песни которых чаще всего звучат в публичных местах, исполняются на концертах и в караоке.

Фото: пресс-служба

Крупнейший видеохостинг планеты YouTube отметит самые просматриваемые в России музыкальные видеоклипы и самых популярных на YouTube исполнителей.

Специальный приз будет вручен по результатам онлайн-голосовании зрителей ВКонтакте прямо во время шоу.

Фото: пресс-служба

На церемонии также будут оглашены имена двух выдающихся деятелей отечественного шоу-бизнеса, которые будут включены в Зал Славы TopHit.

В этом году организаторы церемонии отказались от стандартного формата премий с многочасовым концертом, долгими паузами и длинными выступлениями ведущих. Церемония TopHit Music Awards будет максимально насыщенной и интерактивной. В шоу примут участие самые яркие и восходящие звёзды:Ёлка, Градусы, Елена Темникова, Burito, “ВИА Гра”, Quest Pistols Show, “Моя Мишель”, Filatov & Karas,Полина Гагарина, Feduk и другие.

Фото: пресс-служба

Гостями VI ежегодной церемонии TopHit Music Awards станут друзья и партнёры TopHit: представителиYouTube, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, топ-менеджеры медиахолдингов, рекорд-лейблов, интернет-порталов, и, конечно, ведущие продюсеры и исполнители популярной музыки.

Ожидается, что онлайн-трансляцию церемонии увидит более 1 миллиона поклонников популярной музыки в России и за рубежом. Специальная версия церемонии TopHit Music Awards будет показана и в телеэфире.  

Дата: 11 апреля 2018 года

Место: Yota Arena (Москва, Дмитровское шоссе, 27 к.1)

Начало церемонии в 20.00

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