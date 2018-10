Где обедать до конца октября

Всего несколько дней осталось до окончания Московского гастрономического фестиваля (МГФ), который проходит в столичных ресторанах. Проводимый в Москве уже более десяти лет, с легкой руки Игоря Губернского, инициатора и главного организатора события, фестиваль стал одним из самых важных в гастрономическом мире.

100 лучших ресторанов Москвы в течение месяца предлагали гостям Tasting Menu – выборку из топовых блюд ресторана – по цене 1900 рублей, где средний чек в обычном режиме часто превышает 4-7 тысяч рублей.

Буквально на прошлой неделе был объявлен шорт-лист, в который вошли рестораны-претенденты на получение Гран-При МГФ. Ими стали рестораны: Аист, Белуга, Вермутерия, "Восход", На Волне, Северяне, Sixty, Adri BBQ Restaurant, Отель "Балчуг Кемпински Москва", СибирьСибирь, Big Wine Freaks Msk, Bjorn, Cantinetta Antinori Mosca, Community Moscow, ERWIN. РекаМореОкеан, FRESH, Grand Cru by Adrian Quetglas, I Like W 2.0, Insight, "Прекрасное общество", La Bottega Siciliana, MODUS, OVO by Carlo Cracco, Quadrum at Four Seasons Hotel Moscow, REMY KITCHEN BAKERY, Selfie, Stories Restaurant, Техникум, White Rabbit Restaurant&Bar, ZODIAC.

Фестивальные меню предлагаются до 31 октября включительно. Самым активным foodie можно поучаствовать в конкурсе и выиграть приглашение на церемонию закрытия фестиваля, партнерами которого в этом году выступили Grey Goose, Nespresso и S.Pellegrino.

В помощь читателям предлагается гид по проверенным местам. Подробная информация о ресторанных сетах на сайте фестиваля.