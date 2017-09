В Москву приезжает звезда DESPACITO

Пуэрториканский певец, исполнитель главного хита 2017 года Луис Фонси впервые выступит в Москве. 19 ноября на сцене клуба Stadium он исполнит "Despacito" – хит, под музыку которого танцуют все без исключения, а слова вновь и вновь пытаются повторять даже те, кто не знает испанского.

Фееричный успех Фонси – это не только история таланта и везения, это заслуженная победа, к которой певец шел с самого детства, демонстрируя терпение, труд, страсть и безусловную веру в свою музыку. Признание Фонси обрело мировой масштаб – в свои 39 лет он выпустил альбом, который лидирует по количеству продаж, а его песни занимают первые строки в музыкальных хит-парадах Billboard.



Еще учась в школе, Фонси примкнул к бойзбенду "Big Guys", один из участников которого позже стал солистом в N’SYNC. Получив высшее музыкальное образование в университете Флориды, он подписал контракт со звукозаписывающей компанией Universal Music Latin и в 1998 году записал свой дебютный альбом Comenzaré, который мгновенно взлетел в 11-ти топ-чартах Billboard. После этого о Фонси узнала вся Латинская Америка.

Дуэт с Кристиной Агилерой, открытие шоу Бритни Спирс в рамках ее гастрольного тура "Dream Within a Dream Tour" в США и Мексике, премия Latin Grammy за песню "Aqui Estoy Yo" в 2009 году, звание "Лидера нового поколения латиноамериканской музыки" 2011 года по версии Billboard – Фонси шел к олимпу семимильными шагами.

Начало 2017 года навсегда изменило жизнь певца. Песня, название которой переводится как "Медленно", со страстными, обращенными к обворожительной брюнетке словами, вышла 13 января и почти в мгновение стала всемирно известной. Взорвав музыкальные хит-парады десятков стран, она держится на вершине самого почетного американского чарта "Горячая сотня Billboard" уже 32 недели, став в буквальном смысле слова "золотой". За 8 месяцев видео на песню собрало более 3,5 миллиарда просмотров и 20 миллионов лайков, побив все рекорды по просмотрам в истории YouTube.

Невероятный успех "Despacito" сравнивают с такими композициями, как "One Sweet Day" Мэрайи Керри, "Happy" Фаррелла Уильямса и "What Do You Mean?" Джастина Бибера – последний, к слову, участвовал в записи англоязычного кавера на Despacito, который также возглавил рейтинг Hot 100 от Billboard.

Послушать, как легко и звучно жаркие признания жгучего брюнета Фонси ложатся на зажигательную мелодию, и разгадать секрет такой сверхпопулярности – мечта миллиардов девушек. И у московских поклонниц она сбудется уже совсем скоро.

"Я давно присматриваюсь к тебе, и мне с тобой сегодня нужно станцевать. Я вижу, твой взгляд уже зовет меня ...", - медленно, но очень страстно споет Луис Фонси 19 ноября в Stadium для каждой девушки, пришедшей на концерт.