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Шоу трех роялей Bel Suono снова в Москве

Фото: пресс-служба
Три рояля на сцене – безумие? Вивальди с дабстепом – кощунство? Вовсе нет. Это неповторимое и бережное сочетание бессмертной классики и современной музыки в исполнении виртуозного трио Bel Suono.
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Bel Suono – оригинальное шоу трех роялей, исполняющее классические произведения в бережном и чувственном симбиозе с современной музыкой. Бетховена и Баха в таком звучании вы даже не могли себе представить. За шесть лет на сцене российское трио пианистов-виртуозов уже успело завоевать признание по всему миру. Их музыка интересна не только завсегдатаям консерваторий, но и тем, кто с классикой знаком не очень хорошо. После нескольких аншлагов в Доме Музыки и Большом Зале Консерватории Bel Suono берет новую высоту и собирается покорять самую престижную столичную площадку Крокус Сити Холл своей новой программой Passionate. Единственный концерт состоится 27 октября. 

Три невероятно артистичных, виртуозных, страстных и по-настоящему красивых молодых пианиста  – выпускники Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов Кирилл Гущин, Максим Тарасов и Василий Опалев будут героями этого вечера. 

Фото: пресс-служба

В этот вечер пианистам будут аккомпанировать лучшие музыканты, обилие света и потрясающих эффектов поразят Ваше воображение, а специальные номера и необычные дуэты заставят погрузиться в атмосферу волшебства. Но главной в этот вечер будет все-таки Музыка и ее исполнители – Шоу трех роялей BEL SUONO! 

Фото: пресс-служба

В концертную программу Passionate войдут такие мировые хиты классической музыки, как "Болеро" Равеля, "Кармен" Бизе, Токката и Фуга ре минор Баха, "Либертанго" Пьяццоллы, музыка Листа и Вивальди,  Чайковского и Рахманинова, Свиридова и Прокофьева, а также композиции, написанные самими исполнителями. Основным событием этого вечера станет релиз нового альбома Passionate!

В концерте примут участие звезды российской сцены – Валерия, гр. А-Студио, Виктор Дробыш, балет Аллы Духовой Тодес и др., Вы услышите и увидите необычные номера, созданные специально только для этого концерта.

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