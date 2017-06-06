В Санкт-Петербурге пройдет конференция по сексуальности
Конференция пройдет на базе Центра сексуального и семейного образования Secrets на Лиговском проспекте.
В рамках конференции выступят:
Тема: "Тенденции и тренды современной сексуальности"
– Сексуальность в современной России
– Особенности сексуального поведения в XXI веке. Проблемы брака и семьи.
– Сексоголизм или понижение либидо
– Новые модели сексуального поведения
Тема: "Физиологические аспекты женского удовольствия"
– Понятие женского удовольствия, основные термины и причины нарушений.
– Анатомия, физиология, циклические процессы.
– Нейро-эндокринные аспекты проблемы.
Тема: "Возрастная сексуальность женщины в призме современной науки"
– Исторический контекст возрастной сексуальности: как менялось представление об интимности взрослой женщины
– Современное понимание возрастной сексуальности
– Взгляд сексолога: физиологические аспекты возрастной сексуальности, особенности работы с клиентками 40+.
В конце каждого выступления можно будет задать вопросы докладчику или обсудить материал.
Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте или по телефону.
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