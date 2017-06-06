В Санкт-Петербурге пройдет конференция по сексуальности

24 июня в Санкт-Петербурге состоится научно-популярная конференция "Секс, здоровье, отношения: парадигма современной России", в рамках которой будут освещены темы, касающиеся современных представлений о сексуальности, места сексуальности в жизни россиянина, физиологических аспектов интимной жизни, сексуального здоровья женщины в зрелом возрасте. Цель мероприятия – создание дискуссионной платформы, которая позволит поднять уровень обсуждения сексуальных и околосексуальных тем в России.

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