Москвичи пробежали три километра для здоровья

В Москве в парке "Сокольники" при поддержке Минздрава России прошел фестиваль "Здоровая осень". Цель мероприятия– привлечь внимание населения к здоровому образу жизни, вакцинопрофилактике, физической культуре и спорту.

Главным событием фестиваля стал забег на дистанцию три километра под девизом "Победим инфекции!", в котором приняли участие заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой, глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко и советник генерального директора компании "Нацимбио" (входит в ГК "Ростех") Игорь Никитин, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико и заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Лучший результат показал гость праздника Максим Козлов. Он вместе с другими отличившимися атлетами получил поощрительные призы и грамоты.

По словам Сергея Краевого, у фестиваля "Здоровая осень" очень важная и благородная цель – здоровый образ жизни. "Мы переходим в новый этап защиты здоровья – к пониманию того, что здоровье гораздо легче сохранить, чем потом восстанавливать. Только здоровый человек может быть успешен, но здоровье надо беречь смолоду, заниматься физической культурой и профилактикой заболеваний. Только тогда наша жизнь будет полной и насыщенной, а мы не будем терять время на лечение в больницах", – отметил он.

“Сегодняшнее событие – это часть большой работы по формированию здорового образа жизни. Такие мероприятия помогают создавать определенный уровень гражданской зрелости, а значит, являются проявлением ответственного отношения к окружающим”, – сообщил советник генерального директора компании "Нацимбио", директор ФГАУ "ЛРЦ" Минздрава России, профессор, д.м.н., Игорь Никитин.

По словам заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико, который принял участие в открытии фестиваля, “ответственность за собственное здоровье лежит на каждом из нас". "Вакцинация – это самый эффективный путь предотвращения эпидемии, это осознанная необходимость для каждого человека, которую мы расцениваем как элемент нашей общей культуры”, – добавил специалист.